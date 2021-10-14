人民网北京10月14日电 （记者乔雪峰）10月14日，国家邮政局市场监管司副司长林虎在第四季度例行新闻发布会上指出，近10年来，快递服务能力和水平的提高主要体现在三个方面。

一是网络布局更加优化，覆盖范围更加广泛。快递网点由8.9万处增至22.4万处；城市地区服务网络不断加密，投递能力不断提升，农村服务网络加快建设；年人均快递使用量由4.2件增至59件；快递企业纷纷“出海”，海外服务能力也在不断增强。

二是产品体系更加丰富，服务门类更加健全。既有当日达、次晨达、次日达、隔日达等时限产品，也有国际快递、冷链、仓储服务、供应链等业务。同时，企业细分市场领域，有专门做国际业务的企业，也有专门做末端投递的企业。

三是服务时限明显缩短，服务满意度显著提升。2020年全国重点城市快递服务时限为58.23小时，72小时准时率为77.11%。2012年以来，快递服务总体满意度呈现持续上升趋势，2020年为76.7分，较2012年提高5分，连续四年保持在75分以上。快递服务有效申诉率呈现下降趋势，从2012年的百万分之5.4降至百万分之0.22。

“科技创新已经成为邮政业高质量发展和邮政强国建设的关键支撑，成为加速行业转型升级提质增效的重要引擎。”林虎表示，近年来邮政业科技应用力度突飞猛进，人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链和北斗导航等新技术广泛应用，助推行业从劳动密集型向技术密集型转变，促使邮政业处理能力显著提升，转运精准性、可靠性与安全性得到有效保障。

(责编：王仁宏、吕骞)