人民网北京10月14日电 （记者乔雪峰）10月14日，国家邮政局普遍服务司司长马旭林在第四季度例行新闻发布会上表示，邮政普遍服务均等化基本实现是建成与小康社会相适应的现代邮政业的重要内容。

马旭林指出，“十二五”以来，国家邮政局先后组织实施了“乡乡设所”、“村村通邮”以及西部和农村地区邮政普遍服务基础设施建设工程，我国邮政普遍服务基础设施进一步夯实，服务网络进一步完善，服务能力进一步增强，已经基本形成了覆盖城乡、功能完善、普惠均等的邮政普遍服务体系，邮政普遍服务均等化水平明显提升。

数据显示，“十二五”期间，我国完成8440个乡镇空白邮政局所补建，实现邮政普遍服务营业场所乡镇全覆盖。“十三五”期间，于2019年9月提前一年实现了全国建制村全部直接通邮。邮政普遍服务均等化指数稳中趋升，从2012年的76.6提高到2020年的84.4，城市和农村、东中西部之间邮政服务水平差距不断缩小，基本满足了广大人民群众的用邮需求。

马旭林表示，“十四五”期间，国家邮政局将通过完善邮政网络、提升邮政服务质量、支持邮政企业做强做优做大寄递业务，提升邮政服务能力和水平，推动邮政事业迈上新台阶。为了建强主干网络，将支持建设和改造10余处国际国内邮件处理中心，打造布局合理、结构优化、运行高效的邮政主干网络。健全农村网络方面，将进一步完善县乡村三级邮政寄递服务体系，支持邮政网络开放共享，推动邮政快递企业合作下乡进村，助力工业品和农产品城乡双向流通。

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