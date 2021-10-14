人民网北京10月14日电 （记者乔雪峰）10月14日，国家邮政局新闻发言人、办公室副主任侯延波在第四季度例行新闻发布会上指出，截至目前，邮政业规模发展、快速发展、持续发展特征进一步凸显，邮政普遍服务均等化基本实现，行业实力、支撑经济社会力度、供给能力等明显提升。“海外布局规划实施，国际快递业务量继续增长，行业文化不断发展，人才结构逐渐优化，行业队伍向专业化迈进，标志着与小康社会相适应的现代邮政业建成。”

“八年来，行业规模持续扩大，实现了持续健康快速发展。”侯延波表示，2020年，全年邮政业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成11037.8亿元，比2010年翻三番以上。快递业务收入完成8795.4亿元，是2010年的15倍。邮政业日均服务用户接近7亿人次，已成为促进消费升级的重要动力和加强产业联系的重要纽带。

我国邮政快递基础设施不断完善，人民群众用邮水平全面提高。实现邮政营业场所乡镇全覆盖，快递乡镇网点覆盖率达98%。全国50多万个建制村全部实现直接通邮，农村地区5kg以下邮政包裹实现到村投递。邮政普遍服务满意度呈稳中有升趋势，快递服务总体满意度呈现持续上升趋势。

企业培育跃上新台阶，国际化经营能力持续增强。中国邮政集团有限公司在世界500强中的排位稳步上升，收入规模、利润规模均列世界邮政第2位。行业培育出3家年业务收入超千亿元，4家年业务收入超五百亿元的大型快递企业或企业集团，有8家快递企业成功改制上市。邮政快递企业的国际网络覆盖70多个国家和地区，通达全球220多个国家和地区。

社会主义核心价值观深入人心，文化软实力显著增强。大力培树先进典型，培养出一批以其美多吉、汪勇为代表的先进模范。持续深入开展关爱快递员“暖蜂行动”。积极用好邮票这张“国家名片”，2012年以来，共发行280套877枚纪特邮票。行业“四化”基本实现，创新型发展战略取得重大进展。寄递服务快捷化、服务功能多样化、内部作业机械化自动化和生产组织信息化基本实现。超过2.5万人通过快递工程技术人员职称评审，其中中级、高级职称超3000人。

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