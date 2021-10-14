人民网北京10月14日电 （记者赵竹青）今天下午5时，即将执行神舟十三号载人飞行任务的三名航天员翟志刚、王亚平、叶光富在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面，并回答记者提问。这是神舟十三号航天员乘组公布后首次公开亮相。

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