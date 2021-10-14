2014年卢卡斯在云南。受访者供图

人民网昆明10月12日电 （记者赵健）“中国有许多值得借鉴和推广的生态文明建设智慧和经验，我期待中国引领全球生物多样性治理的‘昆明时刻’。”近日，西班牙马德里自治大学生态学博士研究员卢卡斯·古铁雷斯·罗德里格斯在接受人民网记者采访时如是说。

卢卡斯认为，在中国举办的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）是在全球气候危机下国际合作积极寻求解决方案的有效途径。会议将为推动达成“2020年后全球生物多样性框架”，与联合国2030可持续发展议程一起，为生物多样性保护转型性变革带来契机。

卢卡斯2004年来到中国，先后五年在浙江、北京、黑龙江等地参与开展中国森林管理和农村发展研究，见证了中国农村地区一系列生态文明建设举措带来的变化。尽管现在已经回到西班牙，但卢卡斯始终关注着中国的生态保护进展。

“最让我印象深刻的是中国近年提出的‘生态保护红线’创新模式。”他说，通过生态保护红线，中国制定了严格的空间规划标准，覆盖了全国生物多样性分布的关键区域，这是一项伟大的举措。

卢卡斯在浙江安吉工作时，对“绿水青山就是金山银山”的科学论断印象深刻。他认为，中国在生态文明建设方面取得的巨大成就，离不开中国政府的长远眼光、中国生态科学研究的快速发展、中国对研发的大量经济投入，也包含了中国科研人员持之以恒的努力。

卢卡斯认为，全球生物多样性危机刻不容缓，当前情况下更多的合作比以往任何时候都更有必要。中国提出的“人类命运共同体”理念对国际关系和国际秩序发挥了推动作用。

“我期待，通过COP15中国可以向世界展示其在生物多样性和环境保护上取得的成效，让中国的经验和智慧在全球治理中得到有效推广。”他说。

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