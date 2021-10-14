我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”模拟动画及科普视频。航天科技集团八院提供

人民网北京10月14日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，10月14日18时51分，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丁运载火箭，成功发射首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”。该星将实现国际首次太阳Hα波段光谱成像的空间探测，填补太阳爆发源区高质量观测数据的空白，提高我国在太阳物理领域研究能力，对我国空间科学探测及卫星技术发展具有重要意义。

我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成功发射。郑逃逃摄

“羲和号”全称太阳Hα光谱探测与双超平台科学技术试验卫星，运行于高度为517公里的太阳同步轨道，主要科学载荷为太阳空间望远镜。Hα是研究太阳活动在光球和色球响应时最好的谱线之一，通过对该谱线的数据分析，可获得太阳爆发时的大气温度、速度等物理量的变化，有助于研究太阳爆发的动力学过程和物理机制。卫星在轨运行期间，将观测太阳耀斑和日冕物质抛射的光球及色球表现，探究太阳爆发的源区动态特性和触发机制，同时探测太阳暗条形成和演化过程的色球表现，揭示其与太阳爆发的内在联系，还将获取全日面Hα波段多普勒速度分布，研究太阳低层大气动力学过程，为解决“太阳爆发由里及表能量传输全过程物理模型”等科学问题提供重要支撑。

“羲和号”探日示意图。航天科技集团八院供图

该卫星采用了超高指向精度、超高稳定度的“双超”卫星平台设计。平台将在轨应用磁浮技术，采用“动静隔离非接触”总体设计新方法，将平台舱与载荷舱物理隔离，阻断平台舱微振动对载荷工作的影响，大幅提高载荷姿态指向精度和姿态稳定度。未来，双超平台技术还将在高分辨率对地详查、大比例尺立体测绘、太阳立体探测、系外行星发现等新一代航天任务中开展广泛应用，助推我国空间科学和空间技术跨越式发展。

本次任务成功搭载了亚太空间合作组织（APSCO）的2颗政府间合作微小卫星：大学生小卫星-1、大学生小卫星-2A，主要开展盘绕式伸展臂展开、星基广播式监视及星间通信等技术验证。亚太空间合作组织是我国发起成立的第一个高技术领域国际组织，此次任务是该组织成立以来首次发射卫星。此外，本次发射还搭载了8颗商业微小卫星。

首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成功发射。郑逃逃摄

为进一步鼓励公众特别是青少年关注航天，传播航天精神，激发探索热情，在国家航天局指导下，国家航天局新闻宣传办公室、中国航天科技集团八院、南京大学联合组织发起了首颗太阳探测科学技术试验卫星征名活动，收到万余份命名方案，经过征集、遴选和专家推介三个环节，最终定名“羲和号”。羲和为中国上古神话中的太阳女神与制定时历的女神，并以太阳母亲的形象为人们所认知。此名取义“效法羲和驭天马，志在长空牧群星”，象征中国对太阳探索的缘起与拓展。

国家航天局负责卫星工程组织管理、重大事项组织协调和发射许可审批，南京大学作为用户部门负责科学与应用系统建设与运行，中国陆地观测卫星数据中心组成单位按分工负责地面系统建设和运行，中国航天科技集团有限公司上海航天技术研究院负责卫星系统和运载火箭系统抓总研制，中国卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施。

此次任务是长征系列运载火箭第391次发射。

长征二号丁运载火箭送“羲和号”升空实况。孙公明摄

(责编：赵竹青、吕骞)