原标题：国资国企如何助力共富？浙江出台行动方案敲重点

13日记者从浙江省国资委获悉，《国资国企助力高质量发展建设共同富裕示范区行动方案(2021-2025年)》(以下简称《行动方案》)已正式出台，明确了“十四五”时期浙江省国资国企着力“承担好责任、发挥好功能、发展好企业”，勇扛使命、勇闯新路，勇当创富带富帮富先锋。

促进国有企业发展成果全民共享

浙江是民营经济大省，国有经济实力同样强劲。“十三五”以来，浙江省国有经济发展质量稳步提升，国资国企战略地位日益凸显，国资布局结构加速优化调整。截至2020年底，浙江省国有企业资产总额20.2万亿元。

当前，浙江正迎来高质量发展建设共同富裕示范区的新使命。新的征途上，国资国企大有可为，也必当大有作为。

浙江省国资委相关负责人介绍，《行动方案》旨在引导发动浙江省各级国有企业和国资监管机构牢牢把握国资国企功能定位，勇扛使命、勇闯新路，勇当创富带富帮富先锋，着力承担好责任、发挥好功能、发展好企业，持续推动国有资本和国有企业做强做优做大，发挥国有经济战略支撑作用，强化国有资本推动共同富裕战略功能，促进国有企业发展成果全民共享。

《行动方案》围绕国有经济发展质量效益稳步提升、国有企业整体规模实力不断增强、产业引领科技创新能力取得突破、基础设施公共服务保障更加有力等四方面目标，提出国资国企发展相关量化指标。到2025年，浙江省国资国企高质量发展走在全国地方前列，支持共同富裕示范区建设的国资国企物质基础、产业基础不断夯实，国有资本战略性、基础性、先导性地位全面巩固，战略引领和基础保障作用有效发挥。

18项主要任务勾勒共富行动图

记者了解到，《行动方案》紧扣“承担好责任、发挥好功能、发展好企业”要求，提出三方面18项主要任务。

如，着力承担好责任，聚焦区域协调发展、绿色低碳发展、新就业增长点培育、国企收入分配优化、“善行浙江”建设等方面，突出国企社会责任，在支持山区26县跨越式高质量发展、助力碳达峰碳中和、扩大社会就业、增强职工获得感、参与公益慈善事业等工作中积极有为，促进国企发展成果全民共享。

聚焦新就业增长点培育，浙江将充分发挥国企在统筹推进疫情防控和经济社会发展中的压舱石、稳定器作用，大力实施“浙江国企人才新政二十条”，完善“1+2+N”人才政策体系。拓宽就业渠道，开展就业帮扶，做好国企岗位梳理、招聘协同等工作，吸纳更多人员在国企就业。用好省属企业职业教育资源，助推劳动者素质和技能提升。

聚焦“善行浙江”建设，浙江省国资国企将参与公益慈善事业纳入企业自身发展规划，量力而行、规范实施，制定富有特色、切实可行的参与慈善公益事业计划。积极参与救灾帮扶等救助活动，积极捐赠支持教科文卫体、社会公共福利事业建设，打造有影响力、可持续的公益慈善品牌项目。

《行动方案》提出，要着力发挥好功能，围绕服务国家和区域重大战略，推动国企在强化交通基础设施建设运营、能源资源和粮食安全保障、公共服务公共产品供给、实体经济产业引领、金融服务实体经济、创新驱动助力三大科创高地建设等方面担当作为，强化国有资本推动共同富裕战略功能。

《行动方案》还提出，要着力发展好企业，在全面推进国企改革三年行动、优化国有经济布局和功能结构调整、完善中国特色现代企业制度、积极稳妥深化混合所有制改革、大力推动国有上市公司高质量发展、高水平推动浙江杭州区域性国资国企综合改革试验、探索省域国资监管运营新模式等工作中持续发力、创新突破，培育更加活跃更有创造力的市场主体。

记者了解到，浙江将积极稳妥深化混合所有制改革，着力推进48个集中推介混改项目落地，力争每年引入社会资本100亿元以上，提高国有经济辐射带动力。

同时，浙江将探索省域国资监管运营新模式，完成经营性国有资产集中统一监管，建成国资国企在线监管系统。强化违规经营投资责任追究，有效防范化解经营投资风险，切实维护国有资产安全，守护好全体人民共同财富。(记者 奚金燕)

(责编：赵竹青、陈键)