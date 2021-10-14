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人民银行：9月末M2余额234.28万亿元 同比增长8.3%

2021年10月14日09:48 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行公布的2021年前三季度金融统计数据报告显示，9月末，广义货币（M2）余额234.28万亿元，同比增长8.3%；前三季度人民币存款增加16.61万亿元，同比少增1.54万亿元。

数据显示，9月末，广义货币（M2）余额234.28万亿元，同比增长8.3%，增速比上月末高0.1个百分点，比上年同期低2.6个百分点；狭义货币（M1）余额62.46万亿元,同比增长3.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和4.4个百分点；流通中货币（M0）余额8.69万亿元,同比增长5.5%。前三季度净投放现金2552亿元。

民生银行首席研究员温彬在接受采访时表示，从货币供应量看，9月份M2同比增长8.3%，较上月小幅回升0.1个百分点，本月信贷派生能力有所增强，同时财政支出有所增加，使M2小幅改善。M1增长3.7%，较上月回落0.5个百分点，增速创下去年1月以来的新低，反映出企业经营活动有所减弱。

此外，人民银行还公布了9月社会融资规模存量统计数据报告和前三季度社会融资规模增量统计数据报告，数据显示，9月末社会融资规模存量为308.05万亿元，同比增长10%；2021年前三季度社会融资规模增量累计为24.75万亿元，比上年同期少4.87万亿元，比2019年同期多4.14万亿元。

温彬表示，社会融资规模同比增长10%，涨幅回落0.3个百分点，为疫情以来新低。主要由于表内贷款、表外融资、政府债券少增导致，既由于去年基数较高，也反映出有效需求偏弱。新增人民币贷款1.66万亿元，比上月多增4400亿元，总量虽有改善，但结构仍不够理想，中长期贷款同比少增，体现了实体经济融资需求偏弱。

(责编：罗知之、吕骞)

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