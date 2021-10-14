人民网北京10月14日电 （申佳平）国家统计局官网今日显示，9月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.7%，环比持平；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨10.7%，环比上涨1.2%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，9月份，消费市场供需基本平稳，价格总体稳定。同时，受煤炭和部分高耗能行业产品价格上涨等因素影响，工业品价格涨幅继续扩大。

CPI环比持平 同比涨幅略有回落

数据显示，从环比看，CPI由上月上涨0.1%转为持平。其中，食品价格由上月上涨0.8%转为下降0.7%，影响CPI下降约0.12个百分点。食品中，猪肉和水产品供应充足，价格分别下降5.1%和2.5%，降幅比上月均有扩大。非食品价格由上月下降0.1%转为上涨0.2%，影响 CPI上涨约0.16个百分点。非食品中，工业消费品价格由上月下降0.2%转为上涨0.3%。其中，受原材料价格上涨等因素影响，水泥、液化石油气和小汽车价格均有上涨，涨幅在0.6%-7.6%之间；冬装新品上市，服装价格上涨0.8%。服务价格由上月持平转为上涨0.1%。其中，新学期开学部分学校收费上调，教育服务价格上涨1.7%；暑期结束叠加散点疫情影响，飞机票、旅行社收费和宾馆住宿价格分别下降9.9%、3.3%和2.2%。

从同比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格下降5.2%，降幅比上月扩大1.1个百分点，影响CPI下降约0.98个百分点。食品中，猪肉价格下降46.9%，降幅扩大2.0个百分点；淡水鱼、鸡蛋和食用植物油价格分别上涨21.0%、14.2%和9.2%，涨幅均有回落。非食品价格上涨2.0%，涨幅扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约1.65个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨2.8%，涨幅扩大0.3个百分点，其中汽油和柴油价格分别上涨23.4%和25.7%，涨幅均有扩大；服务价格上涨1.4%，涨幅回落0.1个百分点，其中飞机票、旅行社收费和宾馆住宿价格分别上涨15.7%、8.7%和1.2%，涨幅均有回落。

董莉娟指出，据测算，在9月份0.7%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0，比上月回落0.2个百分点；新涨价影响约为0.7个百分点，比上月扩大0.1个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅与上月相同。

PPI环比上涨1.2% 涨幅继续扩大

董莉娟介绍，从环比看，PPI上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.5个百分点。其中，生产资料价格上涨1.5%，涨幅扩大0.6个百分点；生活资料价格持平。受需求旺盛叠加供应持续偏紧影响，煤炭加工业价格上涨18.9%，煤炭开采和洗选业价格上涨12.1%，合计影响PPI上涨约0.50个百分点。部分高耗能行业生产受限，价格上涨较多，其中有色金属冶炼和压延加工业价格上涨2.9%，水泥等非金属矿物制品业价格上涨2.9%，化学原料和化学制品制造业价格上涨2.0%，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.8%，合计影响PPI上涨约0.57个百分点。另外，进口天然气价格上涨等因素推动国内燃气生产和供应业价格上涨2.5%，国际铁矿石价格下降等因素带动国内黑色金属矿采选业价格下降8.7%。

从同比看，PPI上涨10.7%，涨幅比上月扩大1.2个百分点。其中，生产资料价格上涨14.2%，涨幅扩大1.5个百分点；生活资料价格上涨0.4%，涨幅扩大0.1个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有36个，比上月增加4个。主要行业价格涨幅均有所扩大，其中煤炭开采和洗选业价格上涨74.9%，涨幅比上月扩大17.8个百分点；石油和天然气开采业价格上涨43.6%，扩大2.3个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业价格上涨40.5%，扩大5.2个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨34.9%，扩大0.8个百分点；化学原料和化学制品制造业价格上涨25.5%，扩大1.5个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨24.6%，扩大2.8个百分点。上述6个行业合计影响PPI上涨约8.42个百分点，约占总涨幅的八成。

董莉娟认为，据测算，在9月份10.7%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.8个百分点，与上月相同；新涨价影响约为8.9个百分点，比上月扩大1.2个百分点。

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