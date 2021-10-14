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国家统计局：10月上旬重要生产资料37种涨10种降 棉花涨16.6%

2021年10月14日10:07 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （申佳平 实习生许愿）国家统计局官网消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年10月上旬与9月下旬相比，37种产品价格上涨，10种下降，3种持平。

其中，棉花（皮棉，白棉三级）比9月下旬价格上涨3062.4元/吨，涨幅达16.6%。同时，在化工产品中，烧碱(液碱，32%)较上期价格上涨176.4元/吨，达1370元/吨，涨幅达14.8%。聚氯乙烯（SG5）和甲醇（优等品）本期价格分别为13008.3元/吨和3614.5元/吨，涨幅分别为13.7%和11.1%。

此外，生猪(外三元：三种外国猪杂交的肉食猪)本期价格为10.5元/千克，降幅达5.4%；浮法平板玻璃（4.8/5mm）比9月下旬价格下降224.1元/吨，降幅达7.3%。

(责编：申佳平、吕骞)

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