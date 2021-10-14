人民网北京10月14日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员将执行神舟十三号载人飞行任务，由翟志刚担任指令长。北京时间2021年10月14日17:00，3名乘组航天员将在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面，并回答记者提问。

神舟十三号载人飞行任务乘组。中国载人航天工程办公室供图

航天员翟志刚。中国载人航天工程办公室供图

翟志刚，男，汉族，籍贯黑龙江龙江，中共党员，硕士学位。1966年10月出生，1985年6月入伍，1991年9月入党，现为中国人民解放军航天员大队特级航天员，专业技术少将军衔。曾任空军某中心飞行教员，安全飞行950小时，被评为空军一级飞行员。1998年1月，入选我国首批航天员。2003年9月，入选神舟五号飞行任务备份航天员。2005年6月，入选神舟六号飞行任务备份乘组。2008年9月，执行神舟七号飞行任务并担任指令长，同年11月，被中共中央、国务院、中央军委授予“航天英雄”荣誉称号，并获“航天功勋奖章”。2013年1月，入选神舟十号飞行任务备份航天员。2019年12月，入选神舟十三号飞行任务乘组并担任指令长。

航天员王亚平。中国载人航天工程办公室供图

王亚平，女，汉族，籍贯山东烟台，中共党员，硕士学位。1980年1月出生，1997年8月入伍，2000年5月入党，现为中国人民解放军航天员大队一级航天员，大校军衔。曾任空军航空兵某师某团副大队长，安全飞行1567小时，被评为空军二级飞行员。2010年5月，入选我国第二批航天员。2012年3月，入选神舟九号飞行任务备份航天员。2013年6月，执行神舟十号飞行任务，同年7月，被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并获“三级航天功勋奖章”。2019年12月，入选神舟十三号飞行任务乘组。

航天员叶光富。中国载人航天工程办公室供图

叶光富，男，汉族，籍贯四川成都，中共党员，硕士学位。1980年9月出生，1998年8月入伍，2002年5月入党，现为中国人民解放军航天员大队二级航天员，大校军衔。曾任空军航空兵某师某团司令部作战训练股空战射击主任，安全飞行1100小时，被评为空军一级飞行员。2010年5月，入选我国第二批航天员。2019年12月，入选神舟十三号飞行任务乘组。

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(责编：赵竹青、吕骞)