中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍任务情况。人民网记者 张启川摄

人民网北京10月14日电 （记者赵竹青）神舟十三号与神舟十二号任务有何不同？记者从今天下午举行的神舟十三号载人飞行任务新闻发布会上获悉，神舟十三号将面临六大新的挑战：

一是载人飞船将采用自主快速交会对接方式，首次径向停靠空间站；

二是届时中国空间站将实现核心舱、2艘货运飞船、1艘载人飞船共4个飞行器组合运行；

三是航天员将首次在轨驻留6个月；

四是中国女航天员将首次进驻中国空间站，王亚平将成中国首位出舱的女航天员；

五是在神舟十二号任务的基础上，进一步开展更多的空间科学实验与技术试验，产出高水平科学成果；

六是实施任务的飞船、火箭均在发射场直接由应急待命的备份状态转为发射状态。

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