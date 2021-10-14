人民网北京10月14日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，日前，人民银行发布了《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》（以下简称《通知》）。人民银行有关部门负责人表示，为规范个人收款条码，《通知》要求个人静态收款条码原则上禁止用于远程非面对面收款，确有必要的实行白名单管理，以防止个人静态收款条码被出售、出租、出借用于搭建赌博活动线上充值通道。

该负责人介绍，《通知》围绕银行卡受理终端全生命周期管理，要求收单机构建立终端序列号与收单机构代码、特约商户编码、特约商户统一社会信用代码、特约商户收单结算账户、银行卡受理终端布放地理位置等五要素关联对应关系，并确保该关联对应关系在支付全流程的一致性和不可篡改性。围绕上述要求，立足支付市场主体不同职责，建立多层次规范机制，形成各司其职、多方共治的管理体系。

一方面，秉承“谁的终端谁负责”，压实收单机构关于收单业务的主体责任。收单机构应建立终端序列号与五要素关联对应关系，受理终端使用期间变更任一要素的，应重新履行相关审核手续。收单机构应采用具备密码识别技术的银行卡受理终端，确保终端发起交易可被准确追溯。

另一方面，秉承“谁的网络谁负责”，压实清算机构关于本网络秩序的维护责任。清算机构应组织成员机构对本网络入网终端进行全面梳理、评估，对不符合通知要求的终端按照风险评级限期清退或升级改造。同时，建立入网银行卡受理终端注册管理平台，会同成员收单机构在终端入网、变更、监测、退出等环节，对终端序列号与五要素关联对应关系进行全生命周期管理。一旦监测发现相关要素与原绑定关系不一致的，清算机构、收单机构应采取风险核查与处置措施，有效防范“移机”“套码”等风险。考虑同一终端可能入网多家清算机构，为避免重复建设，清算机构可自建或委托其他机构代为建立管理平台，但其主体责任不因委托关系而转移。被委托机构范围包括其他清算机构、行业自律组织、第三方专业机构等，具体对象及模式由清算机构自主确定。

《通知》如何规范个人收款条码？人民银行有关部门负责人表示，为在防范风险的前提下更好发挥收款条码的普惠性、便利性，《通知》提出以下针对性要求。一是对具有明显经营特征的个人收款条码用户参照特约商户管理，要求为此类个人用户提供商户收款条码，提升对个人经营者的收单服务质量。二是要求个人静态收款条码原则上禁止用于远程非面对面收款，确有必要的实行白名单管理。三是对通过截屏、下载等方式保存的个人动态收款条码参照执行个人静态收款条码有关要求，以防止不法分子借助个人动态收款条码规避政策要求。四是要求审慎确定个人静态收款条码白名单准入条件与规模、个人静态收款条码的有效期、使用次数和交易限额，防范白名单滥用风险。

谈及《通知》对消费者和小微商户的影响，上述负责人认为，《通知》总体上有助于更好保护消费者合法权益。一方面，《通知》从多主体、多维度进一步规范支付受理终端与特约商户管理，有利于防范不法分子通过改造支付受理终端、申请虚假商户等手段盗取消费者个人信息，甚至盗用账户资金；另一方面，《通知》要求清算机构完善支付业务报文规则，支持本机构成员机构满足客户必要合理的交易信息查询需求，有利于提升银行、支付机构的对账单、交易信息查询等服务质量，充分保障消费者知情权，减少相关纠纷和投诉。

“长远来看，《通知》关于规范个人收款码的相关要求将进一步提升对个人经营者和小微商户的收单服务质量。对于具有明显经营活动特征的个人收款码用户，《通知》要求收单机构参照特约商户管理。个人经营者和小微商户配合收单机构完成商户入网程序之后，收单机构应当按照商户服务标准提供支付服务，按规定建立商户与收单结算账户等要素信息关联对应关系，这有助于从源头防范外包机构挪用资金、大商户‘二清’等风险，有助于更好地保障个人经营者和小微商户的资金安全和服务体验。”该负责人说。

(责编：罗知之、吕骞)