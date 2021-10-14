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聚焦发挥民企作用 业界共筑网络安全防线

2021年10月14日10:52 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （记者夏晓伦）10月13日，在国家网络安全宣传周期间，由全国工商联主办的第42期德胜门大讲堂在京举行，活动以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题。

全国工商联党组成员、副主席李兆前致辞。主办方供图

全国工商联党组成员、副主席李兆前在致辞中指出，我国不断强化网络安全顶层设计和总体布局，网络安全法律法规和政策标准体系基本形成，网络治理更加高效，网络安全保障更加有力，数字经济发展动能更加强劲。

李兆前表示，民营企业作为最具活力的市场主体，在助力网络安全建设，服务网络强国战略方面大有可为。希望广大民营企业增强网络安全意识、积极传播网上正能量，强化网络安全责任、加强网络数据安全管理，勇于开拓创新、发挥信息化对经济社会发展的驱动引领作用。

现场嘉宾还分别围绕“网络安全立法保障数字经济健康发展”“企业要抵御勒索攻击‘流行病’”“主动安全护航数字化转型”等议题作主题演讲。

据了解，活动由全国工商联大数据运维（网络安全）委员会、中国民营文化产业商会、全国工商联信息中心承办。全国工商联机关各部门、直属单位、直属商会及民营企业代表参加。

(责编：乔业琼、吕骞)

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