人民网北京10月14日电 （记者乔雪峰）记者从内蒙古自治区交通运输厅获悉，今年10月11日至2022年12月31日期间，内蒙古自治区部分高速公路实施差异化收费试点。内蒙古自治区交通运输厅相关负责人表示，这是内蒙古交通深入开展“我为群众办实事”实践活动之一，将进一步提升高速公路路网通行效率，促进物流业降本增效。

上述负责人表示，内蒙古自治区将二广高速公路赛罕塔拉至白音察干段作为试点，对通行该路段使用ETC的合法营运货车在ETC9.5折的基础上，予以通行费6折优惠。将海张高速公路锡林浩特至三号地段作为试点，对通行该路段使用ETC的3至5型合法营运货车在9.5折的基础上，予以通行费6折优惠；对使用ETC总重小于等于20吨的6型合法营运货车在9.5折的基础上，予以通行费5折优惠。

上述负责人表示，本次高速公路差异化收费到期后，各运营单位将结合实际运行情况进行动态分析评估，并根据交通运输部要求，不断调整完善相关政策措施，确保高速公路差异化收费工作依法、科学、高效规范开展。

(责编：乔业琼、吕骞)