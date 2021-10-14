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廖祥忠：视听传播的中国时代正在到来

2021年10月14日12:18 | 来源：人民网
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人民网青岛10月14日电 （记者许维娜）“借助先进的传输技术、优秀的算法力量、全民的创造热情，一个视听传播的中国时代正在到来。”近日，中国传媒大学党委书记、校长廖祥忠在2021智能视听大会发表主旨演讲。他表示，在视听传播进入开放时代，走向智能时代的新阶段，中国将走在世界前列。

中国传媒大学党委书记、校长廖祥忠发表主旨演讲。来源：主办方供图

廖祥忠表示，在信息时代语境中，网络化、智能化的视频共创与全民共享则正在揭幕一个视听传播的中国时代。在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上，视听传播正在成为中国国家软实力和国际传播能力建设的核心要件，展示着中国式现代化新道路，并将深刻改变国际传播的趋势和格局，极大提升中国的国际形象。

廖祥忠提出，从长视频到中视频到短视频，再到多样态的直播，视听传播在中国呈现出全时空、全领域、智能化、全龄向的发展新势能，并凝聚成三个趋势性特征：一是数据驱动；二是泛媒功能；三是大众创新。

“全民视听将驱动中国引领世界进入智能化的视听天下新时代。”廖祥忠还表示，视听作品的多模态性、视听语言的超文化性、视听传播的跨平台性、视听接受的全场景性、视听处理的大数据性，以及视听文化的多次元性，都将驱动一个基于大众创新和全民参与的中国国际传播智能化和视听化发展新阶段到来。

(责编：乔业琼、吕骞)

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