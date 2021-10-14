原标题：网商银行发布“大雁系统” 解决小微企业综合资金管理等需求

10月14日，为了创新供应链金融服务模式，网商银行正式对外发布基于数字技术的供应链金融方案“大雁系统”，超过500家品牌成为首批接入的品牌。

据了解，大雁系统是网商银行基于核心企业和上下游小微企业的供应链关系，开发的一套数字化产品矩阵，以解决小微企业在供货回款、采购订货、铺货收款、加盟、发薪等生产经营全链路的信贷需求及综合资金管理需求。

网商银行行长冯亮表示：“2020年，网商银行曾立下5年目标，计划通过数字供应链金融方式服务1000万小微企业，今年发布的大雁系统将成为实现该目标的关键。”

从传统金融模式来看，对于许多品牌来说，供应链却长期贷款难，供血不足。而“大雁系统”要做的就是改变头部效应，让毛细血管也能得到金融供血。

据冯亮介绍，根据统计，与网商银行合作的品牌中，下游经销商及终端门店的经营性贷款可得率平均达到80%。

品牌商同样感觉到便利，使用大雁系统的数字化信贷，品牌商不需要为经销商担保，避免了风险; 使用数字化结算后，1个财务人员能同时管理的门店可能从10家到1000家，效率有效提升。

网商银行董事长金晓龙表示：“数字时代，海量信息可以多维度交叉验证，可以在金融科技的助力之下被识别和分析，主体信用与债项信用的再平衡，使行业摆脱了‘钱变货、货变钱’的窠臼，让核心企业得以告别担保与否的纠结，让金融服务因为相知，所以信任，因为信任，所以简单。”

(责编：曹淼、李源)