人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

网商银行发布“大雁系统” 解决小微企业综合资金管理等需求

2021年10月14日13:41 | 来源：环球网
小字号
原标题：网商银行发布“大雁系统” 解决小微企业综合资金管理等需求

　　10月14日，为了创新供应链金融服务模式，网商银行正式对外发布基于数字技术的供应链金融方案“大雁系统”，超过500家品牌成为首批接入的品牌。

　　据了解，大雁系统是网商银行基于核心企业和上下游小微企业的供应链关系，开发的一套数字化产品矩阵，以解决小微企业在供货回款、采购订货、铺货收款、加盟、发薪等生产经营全链路的信贷需求及综合资金管理需求。

　　网商银行行长冯亮表示：“2020年，网商银行曾立下5年目标，计划通过数字供应链金融方式服务1000万小微企业，今年发布的大雁系统将成为实现该目标的关键。”

　　从传统金融模式来看，对于许多品牌来说，供应链却长期贷款难，供血不足。而“大雁系统”要做的就是改变头部效应，让毛细血管也能得到金融供血。

　　据冯亮介绍，根据统计，与网商银行合作的品牌中，下游经销商及终端门店的经营性贷款可得率平均达到80%。

　　品牌商同样感觉到便利，使用大雁系统的数字化信贷，品牌商不需要为经销商担保，避免了风险; 使用数字化结算后，1个财务人员能同时管理的门店可能从10家到1000家，效率有效提升。

　　网商银行董事长金晓龙表示：“数字时代，海量信息可以多维度交叉验证，可以在金融科技的助力之下被识别和分析，主体信用与债项信用的再平衡，使行业摆脱了‘钱变货、货变钱’的窠臼，让核心企业得以告别担保与否的纠结，让金融服务因为相知，所以信任，因为信任，所以简单。”

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部答人民网记者问：COP15高级别会议圆满完成使命 取得三大成果
　　人民网昆明10月14日电 （记者余璐）10月13日，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)举行首场新闻发布会，介绍COP15高级别会议成果。生态环境部副部长赵英民在回答人民网记者提问时表示，本次高级别会议圆满完成各项使命，提振了全球保护生物多样性的政治决心，凝聚了全球生物多样性治理的合力，并为“2020年后全球生物多样性框架”制定磋商提供了政治保障。…
专访COP15主席、生态环境部部长黄润秋：为共建地球生命共同体贡献力量
　　10月12日，COP15主席、生态环境部部长黄润秋接受人民网记者专访。人民网记者 翁奇羽摄 人民网昆明10月14日电 （记者余璐）10月12日，习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)领导人峰会上的主旨讲话中强调，秉持生态文明理念，共同构建地球生命共同体，开启人类高质量发展新征程。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部