“扶荔宫”是世界上最早有文字记载的温室，汉武帝时期曾建于上林苑中，用于栽种南方佳果和奇花异木。我国植物学家吴征镒院士，借用此典故命名了中科院昆明植物研究所昆明植物园温室群为“扶荔宫”。

“扶荔宫”是联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）的生物多样性室外展览展示项目之一。

这里究竟有哪些独特的生物，能感受到怎样的万物生长？来跟随记者的镜头一起看看吧。（记者：李彤 摄像：符皓）

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