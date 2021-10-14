中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍任务情况。人民网记者 张启川摄

人民网北京10月14日电 （记者赵竹青）记者从下午举行的新闻发布会上获悉，神舟十三号载人飞行任务是空间站关键技术验证阶段第六次飞行任务，也是该阶段最后一次飞行任务，主要目的：

一是开展机械臂辅助舱段转位、手控遥操作等空间站组装建造关键技术试验；

二是进行2-3次出舱活动，安装大小机械臂双臂组合转接件及悬挂装置，为后续空间站建造任务作准备；

三是进一步验证航天员在轨驻留6个月的健康、生活和工作保障技术；

四是进行航天医学、微重力物理领域等科学技术试验与应用，开展多样化科普教育活动；

五是全面考核工程各系统执行空间站任务的功能性能，以及系统间的匹配性。

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