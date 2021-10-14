翟志刚，男，汉族，籍贯黑龙江龙江，中共党员，硕士学位。1966年10月出生，1985年6月入伍，1991年9月入党，现为中国人民解放军航天员大队特级航天员，专业技术少将军衔。曾任空军某中心飞行教员，安全飞行950小时，被评为空军一级飞行员。1998年1月，入选我国首批航天员。2003年9月，入选神舟五号飞行任务备份航天员。2005年6月，入选神舟六号飞行任务备份乘组。2008年9月，执行神舟七号飞行任务并担任指令长，同年11月，被中共中央、国务院、中央军委授予“航天英雄”荣誉称号，并获“航天功勋奖章”。2013年1月，入选神舟十号飞行任务备份航天员。2019年12月，入选神舟十三号飞行任务乘组并担任指令长。

王亚平，女，汉族，籍贯山东烟台，中共党员，硕士学位。1980年1月出生，1997年8月入伍，2000年5月入党，现为中国人民解放军航天员大队一级航天员，大校军衔。曾任空军航空兵某师某团副大队长，安全飞行1567小时，被评为空军二级飞行员。2010年5月，入选我国第二批航天员。2012年3月，入选神舟九号飞行任务备份航天员。2013年6月，执行神舟十号飞行任务，同年7月，被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并获“三级航天功勋奖章”。2019年12月，入选神舟十三号飞行任务乘组。

叶光富，男，汉族，籍贯四川成都，中共党员，硕士学位。1980年9月出生，1998年8月入伍，2002年5月入党，现为中国人民解放军航天员大队二级航天员，大校军衔。曾任空军航空兵某师某团司令部作战训练股空战射击主任，安全飞行1100小时，被评为空军一级飞行员。2010年5月，入选我国第二批航天员。2019年12月，入选神舟十三号飞行任务乘组。

(责编：赵竹青、吕骞)