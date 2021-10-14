原标题：浦发银行发布“i浦汇”跨境金融服务体系

在国内国际双循环新发展格局大背景下，国际间的资源、要素流动步入新阶段，对商业银行在跨境领域的金融服务提出了新要求。

10月13日，浦发银行发布“i浦汇”跨境金融服务体系，打出“3+3+N”综合跨境金融服务牌，即3项基础服务+3大特色方案+N个行业解决方案，以数字化服务满足外贸外资企业转型升级中的金融需求。这是继2020年该行推出全新跨境电商全球收款服务后，在该领域的又一全面整合升级。

浦发银行行长潘卫东表示，升级跨境金融服务，是浦发银行支持外贸、服务实体经济的应有之举，也是服务中国企业走出去和国际化战略的发展之基。浦发银行既要成为重点领域服务模式的关键创新地，也要成为产业链、供应链的深度耕耘者。

“汇”“兑”“融”三项基础服务线上化

浦发银行将API、OCR、区块链等数字技术应用于“汇”“兑”“融”等基础服务，“全球汇”跨境汇款、“自由兑”结售汇、“闪电融”国际贸易融资等3项基础服务实现线上化。

据浦发银行相关业务负责人介绍，中小外贸企业经常会遇到汇款申请书错填漏填等问题，反反复复就会影响汇款速度。浦发银行推出的“拍照汇款”功能，汇款人可将收款银行的信息拍照上传，系统会自动识别，生成汇款申请书。客户可下载打印，或者直接在网上银行或手机银行发起汇款申请，十分便捷。

三大综合服务方案拓宽跨境金融生态圈

聚焦新时期外贸外资企业在转型升级进程中，对于跨境金融服务的新需求，浦发银行推出一站式、综合化，方案式服务。其中，《跨境平台金融服务方案》面向传统外贸转型企业及物流通关服务机构，以国际贸易单一窗口为核心、通过API对接，提供在线关税保函、在线关税扣缴、在线跨境收付汇以及“线上运费扣缴+资金监管服务”等口岸在线金融服务。《跨境人民币服务方案》是浦发银行落实人民银行出台的跨境人民币简化审核政策要求，围绕便利化、场景化的重点产业及重点领域提供人民币解决方案。

此外，浦发银行还升级推出《跨境电商金融综合解决方案》。“升级后的方案有三大亮点。”浦发银行相关业务负责人介绍：“一是跨境收款服务从美元收款升级为覆盖美欧英日澳等各大主流国际货币，币种更加丰富；二是从单纯收款服务升级为账户管理、跨境结算、在线融资、理财产品等存贷汇全产品的综合金融服务，服务更加全面了；三是新增生态服务模块，与跨境物流、海外仓、数字营销、培训机构等合作伙伴共同为跨境电商企业提供全生态的金融与非金融服务，生态圈更广了。”

嵌入场景持续推出行业解决方案

面向跨境物流、外贸采购、科技新经济、海外工程承包等跨境特色行业，浦发银行持续推出行业解决方案。

受疫情影响，跨境物流行业对金融支持的需求日益增强。以运费支付为切入，浦发银行为货主企业、货运代理企业、船运公司、班列运营公司、跨境物流平台等各方提供一站式的资金管理、发票审核、支付结算、在线融资服务等。比如，依托浦发银行的智能审核引擎的发票系统自动审核功能，货主企业可快速完成运费支付；在线融资申请服务帮助货运代理企业解决了与船公司、货主企业的结算账期较长所带来的资金占压问题。

据介绍，浦发银行跨境物流行业解决方案已应用于多个场景。比如，为中欧班列“长安号”提供的“资金监管+运费结算”的综合服务。中欧班列是我国与欧洲以及“一带一路”沿线国家间的重要路上物流通道，由于班列运输是先开票后收款，存在订舱企业不及时支付运费的风险，而且支付外币运费时审核发票、支付申请都较耗时耗力。浦发银行一方面通过资金监管与扣划的机制保障了中欧班列的运费资金安全；另一方面通过发票系统自动核验，实现了交易背景审核的全线上、自动化，提高了运费结算的效率。

“i浦汇”跨境金融服务体系的推出，是浦发银行跨境金融业务向国际化、智能化、产业化迈入的重要举措。浦发银行相关负责人表示，该行将不断创新，努力成为适应新时期、融入新场景、契合新业态的一流跨境金融服务提供商，为服务构建国内国际双循环新发展格局贡献更大的金融力量。

(责编：董童、李源)