原标题：携手共“晋”，邮储银行多措助力山西抗洪救灾

近日，山西多地遭遇持续性强降雨致灾。面对灾情，中国邮政储蓄银行山西省分行党委高度重视，按照总行要求，快速响应，第一时间召开专题会议进行安排，紧急投入防汛救灾和金融服务保障工作之中。

开展排查，保障金融服务畅通

邮储银行山西省分行第一时间组建防汛救灾小分队，分赴受灾较为严重的临汾、运城、晋中、吕梁市参与防汛救灾，省市县三级机构积极开展防汛救灾应急值守工作，落实24小时值班值守制度，启动应急信息联络与报送机制，确保信息畅通、各项应对措施落到实处。

与此同时，邮储银行山西省分行组织辖内各单位开展防滑坡、防积水、防渗漏、防漏电、墙体脱落以及地下空间排查，针对营业场所、办公场所、自助银行服务区、业务库、信息机房、仓储空间以及各类生产作业(设备运行)场地，开展拉网式安全风险排查，切实消除安全隐患，并通过监控中心画面实时掌握各营业网点防汛情况。

为了保障基础金融服务，邮储银行山西省分行在确保人员及财产安全的前提下，做好网点金融服务；积极引导客户通过手机银行、网上银行、电话银行等电子渠道办理业务，为客户提供全天候、非接触式服务；分级分类启动应急预案，保障汛情严重区域农户、个体工商户、小微企业等群体金融服务畅通。

多措并举，支持灾后恢复重建

为支持灾后重建，邮储银行山西省分行建立了覆盖省、市、县三级机构的联络机制，主动对接受灾企业和群众，及时掌握受灾和金融服务需求情况；加大对受灾企业、受灾群众信贷支持力度，做到优先受理、优先审批、优先放贷，合规简化审批流程，提升审批效率，快速保障信贷资金及时到位；对受汛情影响企业，不盲目抽贷、断贷、压贷。

在受灾比较严重的临汾市，邮储银行临汾市分行针对防汛救灾给予专项信贷额度保障、推出专项信贷产品、给予差异化利率政策，统筹做好防汛救灾和灾后恢复重建支持。

奉献爱心，捐款捐物驰援灾区

灾情发生后，邮储银行山西省分行党委开展“我为灾区献爱心”捐款活动，目前已募集善款近10万元。

邮储银行太原市分行组织开展募捐，共筹得捐款4万余元，购置了500件棉大衣和14台大口径抽水泵送往灾区，支持清徐县防汛救灾工作。

邮储银行运城市分行向新绛县抗洪一线捐赠1.2万元，用于购买雨鞋、下水裤、笤帚、铁簸箕、垃圾桶、抹布、矿泉水等物资，支援新绛县开展灾后救助工作。

积极参与，协助灾后安置工作

邮储银行山西省分行各级党组织和广大党员充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，积极参与当地防汛救灾工作。邮储银行运城市稷山县支行组织12名员工加入“巾帼志愿服务队”，协助县政府开展受灾群众的安置工作。

邮储银行山西省分行驻村帮扶工作队也积极参与到当地防汛救灾工作中。邮储银行临汾市汾西县支行驻村帮扶工作人员放弃国庆假期，配合村“两委”开展了村民房屋坍塌、秋粮受损、牲畜死亡等受灾情况摸底，并协助做好受灾村民的安置工作。

得知孝义市北桥头、芦南村等村发生大面积农房坍塌灾情，邮储银行孝义市支行火速采购矿泉水和桶装方便面运往村党群服务中心。

下一步，邮储银行山西省分行将持续关注灾区群众基础金融服务需求和防汛救灾资金需求，全力帮助受影响的“三农”、小微企业等群体恢复生产，为防汛救灾和灾后恢复重建贡献力量。

(责编：李源、董童)