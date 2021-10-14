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2021年全国大众创业万众创新活动周将于10月19日至25日举行

2021年10月14日13:53 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，经国务院批准，2021年全国大众创业万众创新活动周（以下简称“活动周”）将于10月19日至25日举行。本届活动周以“高质量创新创造，高水平创业就业”为主题，采用线上线下相结合的方式，主会场设在河南省郑州市，在全国各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团同步开展。

据了解，活动周将通过主会场活动、部委活动、地方活动、线上活动等系列活动，全面回顾并展示2015年以来深入实施创新驱动发展战略、决胜全面建成小康社会取得的丰硕成果，展现大众创业万众创新不断向纵深发展取得的新进展、新成就和新突破，以优异成绩庆祝建党100周年。

同时，郑州主会场将开展主题展示，从全国择优遴选144个项目，设5个展区全面展示创新创业的典型案例和取得的重要成果。除主题展示外，国家有关部门和地方将在河南省郑州市举办创业投资行业峰会、全面创新改革交流研讨会、中原科技城双创嘉年华等丰富多彩的系列活动，并以实物展品、虚拟现实、线上直播等喜闻乐见的形式，引导大家谈双创、大家办双创、大家做双创，激励和引领大众创业万众创新向更大范围、更高层次和更深程度推进。

(责编：申佳平、吕骞)

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