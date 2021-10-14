“中过诈骗的招，蒙受很大损失。这样的活动给我们解决了一些使用手机的实际问题，还了解到了防诈骗的知识，这类活动以后希望能多多举办。”

“要保持学习，我们不能被时代落下！”10月13日，参加了OPPO在北京九华山庄举办“O学堂”课程的两位老人表示。

据了解，在本次活动中，OPPO全球服务中心的“O学堂”讲师为老人们详细讲解了适老化软件功能，例如如何调大字体、使用大字键盘、设置手机简易模式，以及使用小布助手关怀版功能，借助语音助手操作手机的方法。同时，针对老年人可能遇到的电信诈骗问题，讲师们还详细讲解了如何正确下载“国家反诈中心”APP、使用手机中的骚扰拦截功能，帮助老人有效提高安全防骗能力和意识，最大限度降低风险和减少损失。此外，还为老人们准备了便于随时翻看的手机功能实用手册，OPPO客服免费为老人们提供手机清洗、贴膜服务。

据OPPO相关负责人介绍，近年来随着老龄化人口增加，公司注意到不少中老年人因为智能手机使用问题，出行、消费、就医时都会遇到障碍，无法享受到数字化、智能化服务带来的便利。从2019年起，公司定期在全国线下40多个城市开展“O学堂”线下手机使用培训课程，尤其是为老年人提供面对面智能手机使用课程的教学。截至目前，共举办了300多场线下课程，服务了近3000人次。OPPO的适老化服务，获得越来越多年长用户的认可。

该负责人还表示，今后OPPO将从软件功能、实用技巧到关怀服务进行全面提升。同时，也将通过线上线下课程持续为更多用户提供有温度的贴心服务，致力于让老年人跨越数字鸿沟，进一步推动老年人更好地融入数字化、智能化社会，展现科技温度。

(责编：董童、李源)