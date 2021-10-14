人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

关怀长者、科技助老 OPPO手机培训课走进社区

2021年10月14日14:25 | 来源：人民网
小字号

“中过诈骗的招，蒙受很大损失。这样的活动给我们解决了一些使用手机的实际问题，还了解到了防诈骗的知识，这类活动以后希望能多多举办。”

“要保持学习，我们不能被时代落下！”10月13日，参加了OPPO在北京九华山庄举办“O学堂”课程的两位老人表示。

据了解，在本次活动中，OPPO全球服务中心的“O学堂”讲师为老人们详细讲解了适老化软件功能，例如如何调大字体、使用大字键盘、设置手机简易模式，以及使用小布助手关怀版功能，借助语音助手操作手机的方法。同时，针对老年人可能遇到的电信诈骗问题，讲师们还详细讲解了如何正确下载“国家反诈中心”APP、使用手机中的骚扰拦截功能，帮助老人有效提高安全防骗能力和意识，最大限度降低风险和减少损失。此外，还为老人们准备了便于随时翻看的手机功能实用手册，OPPO客服免费为老人们提供手机清洗、贴膜服务。

据OPPO相关负责人介绍，近年来随着老龄化人口增加，公司注意到不少中老年人因为智能手机使用问题，出行、消费、就医时都会遇到障碍，无法享受到数字化、智能化服务带来的便利。从2019年起，公司定期在全国线下40多个城市开展“O学堂”线下手机使用培训课程，尤其是为老年人提供面对面智能手机使用课程的教学。截至目前，共举办了300多场线下课程，服务了近3000人次。OPPO的适老化服务，获得越来越多年长用户的认可。

该负责人还表示，今后OPPO将从软件功能、实用技巧到关怀服务进行全面提升。同时，也将通过线上线下课程持续为更多用户提供有温度的贴心服务，致力于让老年人跨越数字鸿沟，进一步推动老年人更好地融入数字化、智能化社会，展现科技温度。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
转播：神舟十三号载人飞行任务新闻发布会
　　人民网北京10月14日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，空间站阶段飞行任务总指挥部定于北京时间10月14日下午15时，在酒泉卫星发射中心召开神舟十三号载人飞行任务新闻发布会，通报此次任务有关情况。 专题》》 中国空间站建设重要节点回顾》》 ·2021年4月29日 空间站“天和”核心舱成功发射 2021年5月29日 天舟二号货运飞船成功发射 ·2021年6月17日-9月17日 神舟十二号载人飞行任务取得圆满成功 ·2021年9月20日 天舟三号货运飞船成功发射 神舟十二号精彩看点回顾》》 · 超燃！神舟十二号载人飞行任务官方宣传片发布 · 1分钟模拟动画带你了解神舟十二号任务全流程 · 珍贵资料！3分钟视频记录神舟十二号飞船研制全过程 · “神箭”再送“神舟” 长二F火箭更可靠更安全更灵活 · 太空“超跑”来了！神舟十二号飞船将实现五个首次 · 揭秘！航天员的"太空厨房"和"太空医院"长啥样？ · 为何只飞400公里高？太空WIFI怎么用？揭开中国空间站背后的“奥秘”。…
住建部：对不落实能源保供责任的和弃供、弃管的供热企业严肃追责
　　人民网北京10月14日电 （王仁宏）10月13日，住房和城乡建设部组织召开北方采暖地区今冬明春城镇供热采暖工作视频会议，总结上一采暖期城镇供热采暖工作，部署今冬明春城镇供热采暖工作。 会议强调，城镇供热采暖工作关系到老百姓的切身利益，是重要的基本民生。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部