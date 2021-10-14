回放：神舟十三号载人飞行任务新闻发布会
2021年10月14日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京10月14日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，空间站阶段飞行任务总指挥部定于北京时间10月14日下午15时，在酒泉卫星发射中心召开神舟十三号载人飞行任务新闻发布会，通报此次任务有关情况。
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(责编：赵竹青、吕骞)
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