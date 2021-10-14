2021年全球销量预计破千万 一加手机加速布局大众市场
10月13日，一加手机举办线上新品发布会，正式发布一加9RT手机和一加Buds Z2耳机。发布会上，一加创始人刘作虎称2021上半年一加在全球市场实现了高速增长：全球出货量同比涨幅高达257%；在竞争激烈的中国市场，一加出货量同比增长124%。按照目前的良好势头，2021年一加的全球销量预计突破千万。未来，一加将通过覆盖不同价位段的产品，满足更多消费人群的需求。同时，一加与OPPO兵合一处，将带来更高效的资源整合，在行业变化中抓住新机遇，持续进军大众市场。
这次发布的“性能加料旗舰”一加 9RT，打破了传统性能机单一的性能体验，在影像、屏幕、设计等各方面都追求极致体验，带给用户全面的旗舰享受。一加 Buds Z2以降噪和快充续航为核心功能，两款新品将于10月19日上午10点正式开售。
近年来，智能手机市场格局生变，竞争日趋激烈。在此大环境下，一加在上半年发布了影像机皇一加9系列，以出色的体验深受用户追捧。此外一加还驱动渠道、产品线、IoT三驾马车，多管齐下持续做强。
凭借扎实的产品力和持续提升的品牌力，一加在全球市场实现高速增长。刘作虎在发布会上分享了几组数据：一加全球出货量同比涨幅257%，在中国市场出货量同比增长124%。在海外品牌主导、当地运营商强势的美国手机市场，一加出货量同比增长428%。在欧洲市场，一加凭借304%的同比涨幅。在印度市场，一加销量同比涨幅229%，继续保持在印度市场的领先位置。
刘作虎称，在这个增长速度下，一加有信心在2021年实现全球销量突破千万级。他表示：“虽然这个量级在行业里面不算大，但取得这个销量成绩并不容易。”
成立8年来，一加一直坚持精品路线，一步步在市场扎根并获得良好口碑。如今一加不断提升产品的屏幕、影像能力，为用户带来更多种类的优质产品，持续走向大众化市场。（记者 刘向阳）
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