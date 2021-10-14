人民网北京10月14日电 （记者孙阳）人工智能与多学科的交叉融合已成为当前科学研究的重要趋势。日前，中国工程院院士、浪潮首席科学家王恩东在2021中国人工智能大会上表示，交叉融合是人工智能与生俱来的特点，包括学科、技术、产业三个层面的融合。从人工智能自身看，人工智能三要素，算力、算法、数据，本身在学科层面上与基础学科密切相关。在基础算力提供层面，更需要学科层面、技术层面的交叉融合来解决计算需求剧增的挑战。

王恩东认为，人工智能与传统产业交叉融合的深度，既是人工智能可持续发展的根基所在，也是人工智能走向成熟的重要标志，其实质就是国家提出的“智能+”战略。智慧计算时代的序幕已经拉开，人工智能已经开始渗透到经济社会的方方面面，在深刻地影响着人们的工作和生活。

例如，智慧农业正在改变传统农业生产方式。2020年中国农业无人机的销量超过了1.5万架，一架无人机一天农药喷洒面积达到300亩，是人工的20倍。浪潮信息与北大荒集团合作建设了无人农场，智能农机覆盖了农业生产的耕、种、管、收全流程。

围绕传统产业智能化升级的问题，王恩东建议，需要加大人工智能新型基础设施建设，如以智能计算中心为代表的算力基础设施，以巨量模型为代表的算法基础设施等；在政府引导下，要从战略意识、技术理解、案例分享等多个方面帮助传统产业建立系统化的认识和能力。

当前，随着数字经济持续发展，算力已成为核心生产力。传统产业智能化升级的一个关键就是要大力发展集约高效、绿色节能、超强算力、多元适配、可持续的智能计算中心，以算力驱动AI对数据进行深度加工，支持各种智能服务与应用，让算力成本更优、智慧化效用更大，更好地支撑智能产业发展。

王恩东认为，智能计算中心的建设必须要以长远的眼光做好顶层设计，在建设过程中要充分考虑公益性、开放性和兼容性，真正把从技术到应用的完整链条设计好。

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