新华社北京10月14日电 题：尽快形成一批可复制可推广制度成果——权威人士解读深圳综合改革试点实施一周年进展成效

新华社记者刘夏村、温竞华

深圳综合改革试点实施一周年之际，国新办14日举行新闻发布会，相关部门及广东省、深圳市有关负责人对试点工作进展成效进行了解读。

“总的来看，试点工作取得重要阶段性进展，首批40条授权事项中，22条已经正式落地、取得实质进展，其他18条事项正在有序推进。”国家发展改革委秘书长赵辰昕介绍，这些进展包括一批重要经济社会管理权限下放顺利推进，一批重点领域关键环节改革取得突破，一批具有标志性、引领性的改革方案和举措积极实施，一批重要的实践创新成果和制度创新成果不断形成。

例如，农用地转建设用地审批权、外国高端人才确认函审发权、企业博士后科研工作站分站设立和撤销权、占用林地省级审核权等权限陆续下放到位；首批基础设施REITs项目落户深圳；实施全国首部个人破产法规……

深圳是一座因创新而生的城市，科技创新起到至关重要的作用。科技部副部长邵新宇介绍，去年科技部和深圳市一起制定出台《中国特色社会主义先行示范区科技创新行动方案》。下一步，科技部将进一步加大力度，从打造战略科技力量、实施重大科研项目、融入全球创新网络、建设高水平人才高地等方面支持深圳发挥科技创新支撑引领作用。

“尽管受新冠肺炎疫情影响，深圳的商事主体仍然保持强劲增长，截至今年9月底，全市商事主体超过370万户，同比增长7.2%，商事主体密度稳居全国城市的首位，这从一个侧面印证了深圳营商环境改革的成效。”深圳市市长覃伟中表示，接下来将积极推进全国营商环境创新试点城市建设，加快制定深圳放宽市场准入特别措施清单，推出更多改革新举措。

深圳发展空间不足既是一个老问题，也是一个老难题。自然资源部副部长庄少勤介绍，深圳未来的发展空间不能再走规模扩张的老路，而是要加大对存量资源的盘活力度，走一条内涵式、集约型、绿色化的高质量发展新路子，一年来有关改革举措取得了初步成效。他认为，全国的城镇开发特别是土地利用逐步进入到一个以存量为主的发展时期，深圳的探索具有非常重要的示范意义。

司法部副部长刘炤介绍，司法部支持深圳做好综合改革授权事项相关事宜，目前正在会同全国人大常委会法工委、最高人民法院、最高人民检察院、国务院有关部门对首批授权事项清单中需要暂时调整或者暂时停止适用事项涉及的法律和行政法规进行认真研究。下一步，司法部将加大协调力度，积极推动相关授权工作，确保重大改革于法有据。

广东省副省长王曦表示，广东省统筹全省资源支持深圳开展综合改革试点，推动深圳综合改革与全省全面深化改革统筹衔接，最大程度放大改革试点的示范作用和引领效应。

“除了已经实施的改革事项之外，按照要求，还有一批落地方案、实施细则正陆续按程序编制推进。下一步，国家发展改革委将会同有关方面扎实推进深圳综合改革试点，推动各方面制度建设取得重要进展，尽快形成一批可复制可推广的制度成果。”赵辰昕说。

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