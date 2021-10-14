程景伟

原标题：疫情下全球规模最大实体展会 第130届广交会将开幕

新闻发布会现场 程景伟 摄

第130届中国进出口商品交易会(广交会)开幕新闻发布会13日在广州广交会展馆举行，广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任储士家表示，统筹考虑国际国内疫情防控需要，第130届广交会于10月15日至19日线上线下同步举办，展期5天。线下展展览面积40万平方米，仍然是疫情下全球规模最大的实体展会。

这也是广交会受疫情影响连续三届在“云端”举办后，首次恢复举办线下实体展。

本届广交会按16大类商品设置51个展区，展位总数19181个、参展企业7795家。生产企业、外贸企业、工贸企业占比分别为52.84%、34.35%和12.10%。国有企业、外资企业、民营企业占比分别为8.83%、8.70%和82.47%。品牌展位10837个，占展位总数的57%，较往届大幅提升，品牌企业2048家。进口展有欧洲、美国、加拿大等15个国家和地区的92家企业线下参展，包括一批世界500强和行业龙头企业。

本届广交会线上展保持原有约6万个展位，约2.6万家中外企业线上参展。生产企业、外贸企业、工贸企业占比分别为49.65%、37.73%和11.99%。国有企业、外资企业、民营企业占比分别为4.64%、8.16%和87.20%。目前线上展企业上传展品278万件，创历史新高，其中企业标记新产品86万件。企业仍在积极上传展品，开幕前将达282万件，新产品达88万件。

本届广交会对线上平台进行了优化，在原有功能基础上，增加了采购商线下预办证、现场直播、专业论坛、驻会商务、商旅服务、疫情防控等线上线下融合的服务，平台功能更加完善。

为做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，本届广交会线下展首次设立“乡村振兴特色产品展区”，所有企业免费参展。线上展同时设立“乡村振兴专区”，对贫困地区企业不设数量限制、不设门槛条件，鼓励积极申报，扩大受惠企业面。线上线下共汇聚脱贫地区企业883家。

储士家表示，美国沃尔玛公司、美国Staples公司、法国瓯尚盈特诺公司、芬兰KESKO集团、印尼长友集团、摩洛哥美而真集团等知名国际企业，以及华南美国商会、广东香港商会、大韩贸易振兴公社、阿拉伯商人论坛(中国)、卢旺达金斯顿公司、广东省归国华侨联合会、广州市归国华侨联合会等境外工商机构均将组团与会。

他指出，在全球疫情仍在蔓延的背景下，本届广交会继续推进业务模式创新，首次实行线上线下融合办展的全新模式，是一次新的突破和尝试，是广交会未来的新常态、大场景。线上线下融合举办既保持了广交会面对面洽谈、看样成交效果好、建立互信易的传统优势，又顺应了数字经济发展的潮流，扩大了广交会规模，有利于全面展示参展企业和品牌形象，有利于更多供采双方线上洽谈，满足了世界各国企业的不同需求。(完)

(责编：赵超、陈键)