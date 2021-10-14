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第130届广交会线下参展企业近八千家 品牌展位大幅提升

程景伟
2021年10月14日08:53 | 来源：中国新闻网
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原标题：第130届广交会线下参展企业近八千家 品牌展位大幅提升

　　第130届广交会将于10月15日至19日线上线下同步举办，展期5天。线下展展览面积40万平方米，仍然是疫情下全球规模最大的实体展会。广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任储士家13日在广交会展馆举办的新闻发布会上，介绍了第130届广交会的总体筹备情况。

　　这也是广交会受疫情影响连续三届在“云端”举办后，首次恢复举办线下实体展。

　　本届广交会按16大类商品设置51个展区，展位总数19181个、参展企业7795家。品牌展位10837个，占展位总数的57%，较往届大幅提升，品牌企业2048家。进口展有欧洲、美国、加拿大等15个国家和地区的92家企业线下参展，包括一批世界500强和行业龙头企业。

　　本届广交会线上展保持原有约6万个展位，约2.6万家中外企业线上参展。目前线上展企业上传展品278万件，创历史新高，其中企业标记新产品86万件。

　　储士家指出，在全球疫情仍在蔓延的背景下，本届广交会继续推进业务模式创新，首次实行线上线下融合办展的全新模式，是一次新的突破和尝试，是广交会未来的新常态、大场景。

　　至于疫情防控方面，广州市人民政府党组副书记陈志英表示，本届广交会将守好国(境)门、城市、住地(宾馆)、展会场所四道重要防线。重点加强入境人员、货物、物品的检验检疫，对专供广交会展会物品检验检疫开辟“绿色通道”。重点加强重要交通枢纽的入城人员查验与管理；严格落实社区重点人群健康管理要求，加强市内监测哨点监测和公共场所疫情防控。

　　陈志英称，按照“谁组织谁负责，谁邀请谁负责，谁提供住宿餐饮谁负责”的原则，分类做好广交会专用宾馆疫情防控。加强入场人员健康监测，严格展馆入口管理，适当控制展会配套活动数量和规模。(完)

(责编：赵超、陈键)

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