孙秋霞

原标题：第130届广交会倒计时 广东税务多元化举措助参展企业开拓市场

嘉宝国际两名主播正在直播间试播。 孙秋霞 摄

作为中国外贸的晴雨表，广交会一直都是企业抢抓订单的重要平台。第130届广交会开幕在即，将首次线上线下同步举办，参展企业纷纷双线备战，广东税务多元化举措助力参展企业开拓国内国际市场。

日前，记者来到广东法拉达汽车散热器有限公司(以下简称“法拉达公司”)，只见直播间已经搭建完毕，两名化身“主播”的业务员正在试播，另一部分业务员准备到广交会展馆布置展位。

法拉达公司正在装运货物，准备运往埃及、泰国和墨西哥。 孙秋霞 摄

早在一个月前，法拉达公司就已开始筹备广交会，包括直播间的设计和产品的挑选。“本届广交会我们有一个线上直播间，线下有一个展位，希望获客量比往年有成倍的增长。”法拉达公司董事长张建发说。

法拉达公司是一家外商独资企业，专门从事新能源汽车散热器、空调冷凝器等研发和生产，产品销往全球100多个国家和地区。去年以来，该公司持续扩大国内市场份额，通过重新布局，产业链重构，内销占比上升到30%左右。

2020年，法拉达公司内贸销售额业绩增长80%，外贸销售额业绩增长33%。张建发告诉记者，业绩的增长得益于公司着重研发散热器的新工艺、新材料、新技术等，目前公司研发投入占营收约5%。

值得一提的是，作为国家高新技术企业，法拉达公司持续加大研发投入离不开税收政策支持。2020年，法拉达公司享受研发加计扣除690.74万元，高新所得税减免84.45万元。

“预计今年10月提前享受前三季度的研发费用加计扣除924万元，这些税收红利让我们能够将更加充足的资金投入到新产品、新技术的研发，本届广交会公司计划展示针对国内外不同需求的产品，希望把这些新产品推广出去。”张建发说。

法拉达公司两名主播正在直播间试播 孙秋霞 摄

专注于日用玻璃器皿研发、设计、营销与服务的广州嘉宝国际贸易有限公司(以下简称“嘉宝国际”)也是广交会的常客，目前已搭建4个直播间。比如，在东南亚展厅，货架上大部分都是压制类的日用玻璃器皿，欧美展厅摆放着更加高端的餐具等。

嘉宝国际总经理陈乐旋介绍，该公司产品专注于出口，以前市场主要在东南亚，通过不断研发新的产品，近两年逐渐开始进军欧美市场。本届广交会，企业在线下展位准备了较为丰富的生活场景化、设计系列化的新品展示，造型设计、花色创新、包装升级都做足了功夫。

作为出口型企业，嘉宝国际资金压力一直较大。税务部门推出“外贸企业一个月多次申报”服务措施，允许有多次退税需求的外贸企业一个月内多次申报，不受申报期、申报次数的限制。今年1-9月，嘉宝国际已办理19次出口退税申报，合计退税1393.3万元。

陈乐旋介绍，公司现在一个月平均办理了3次以上退税，最快当天能拿到退税款，加快了企业的资金周转，使得公司对工厂的支付速度加快，缩短供应商采购款结算周期，提高了出货速度。

“这次广交会首次恢复线下展，向外界传递了一个很好的信息，疫情之下中国的制造生产端依旧强劲，能够给海外客户更多的信心。今年营收预计增长30%左右。”陈乐旋说。

广州纺织品进出口集团有限公司(以下简称“纺出集团”)是一家从事纺织品、服装等产品的大型专业外贸集团。受疫情全球化影响，纺出集团所在的纺织行业首当其冲。

由于物流瓶颈影响订单落实，大宗原材料及航运价格上涨推高产品成本全线上升，纺出集团出口面临较大压力。

“近年来我们不断改进服装设计，加入一些民族元素等，打造符合中国人审美的产品，开拓国内市场，希望借助广交会带来更多的订单。”纺出集团品牌设计中心总监陈立奋说。

据了解，当纺出集团面临出口困境时，税务部门主动服务帮助企业，通过辅导企业提高申报质量、加速退税审核，提高风险防控能力、辅导企业推行出口货物退(免)税电子单证备案管理等措施，减轻企业负担和加速资金回流。

“我们结合面料、织造的创新，推出全新环保型牛仔服饰新品，目前获得广交会CF奖银奖奖项。现在我们有信心加快经营结构、模式转变，积极融入国内大循环，形成内外贸并举的新格局。”陈立奋说。(完)

(责编：赵超、陈键)