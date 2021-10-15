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西咸新区  陕西秦创原创新驱动平台总窗口

2021年10月15日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　秦创原创新驱动平台是陕西省创新驱动发展总平台，总窗口设在西部创新港和西咸新区，陕西各高校、科研院所、企业和各市都可以参与其中，各得其所、各取所需，共同建设科技创新高地、陕西省创新驱动发展总源头。秦创原创新驱动平台着眼建设立体联动“孵化器”、科技成果产业化“加速器”和两链融合“促进器”三大目标，加快打造具有鲜明特色和竞争力的高水平平台。

　　作为秦创原创新驱动平台总窗口，陕西西咸新区紧扣两链融合，落实省市要求，举全区之力建设秦创原创新驱动平台，找准创新链“堵点”、产业链“痛点”，加强创新资源开放集聚和优化配置，着力聚集创新要素、打造创新动能、构建创新生态。近期，西咸新区推出优化提升营商环境18条措施、创新载体产业布局5条指引、加快宜居宜业城市建设10条举措和支持秦创原总窗口建设15条措施，做好“软服务”、做强“硬支撑”，深化两链融合，激发创新动能，为高质量发展注入新动能。

　　扫码关注秦创原综合服务平台小程序，了解最新政策

　　数据来源：西咸新区融媒体中心

　　咨询服务电话：029-38066618


　　《 人民日报 》（ 2021年10月15日 11 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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