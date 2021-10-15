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中国空间站关键技术验证进入收官之战

付毅飞  何 亮
2021年10月15日07:54 | 来源：科技日报
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原标题：中国空间站关键技术验证进入收官之战

　　据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，翟志刚（中）、王亚平（右）、叶光富3名航天员将执行神舟十三号载人飞行任务，由翟志刚担任指令长。 新华社发

　　神舟十三号载人飞船发射在即。这是空间站关键技术验证阶段第六次飞行任务，也是该阶段最后一次飞行任务，一举一动备受关注。

　　10月14日，神舟十三号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心召开。据中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍，神舟十三号载人飞船瞄准北京时间10月16日0时23分发射，飞行乘组由航天员翟志刚、王亚平和叶光富组成，翟志刚担任指令长。

　　他透露，14日下午，执行此次发射任务的长征二号F遥十三火箭正在加注推进剂。

　　林西强介绍，神舟十三号载人飞行任务的主要目的有五项：一是开展机械臂辅助舱段转位、手控遥操作等空间站组装建造关键技术试验；二是进行2—3次出舱活动，安装大小机械臂双臂组合转接件及悬挂装置，为后续空间站建造任务做准备；三是进一步验证航天员在轨驻留6个月的健康、生活和工作保障技术；四是进行航天医学、微重力物理领域等科学技术试验与应用，开展多样化科普教育活动；五是全面考核工程各系统执行空间站任务的功能性能，以及系统间的匹配性。

　　空间站组合体已做好迎接航天员入驻准备

　　林西强表示，天和核心舱自4月29日发射入轨以来，相继与天舟二号、神舟十二号及天舟三号完成了交会对接及推进剂补加等相关工作，支持航天员乘组实现了3个月在轨驻留和两次出舱活动，核心舱半年以来稳定在轨运行、功能性能正常、设备状态良好。

　　“核心舱发射之前，我们即规划了平台功能、交会对接、组合体控制、出舱活动等9类46项在轨测试项目。”林西强表示，所有这些测试结果表明，中国自主设计研制的天和核心舱满足功能性能指标要求，实现了预期目标，为后续空间站建造奠定了坚实基础。

　　六项挑战等待神十三攻克

　　今年9月17日，神舟十二号乘组安全返回地面，成功实现了任务既定目标。

　　与神舟十二号任务相比，神舟十三号任务主要有六个方面不同，也是神舟十三号将面临的挑战。林西强介绍，一是载人飞船将采用自主快速交会对接的方式，首次径向停靠空间站；二是届时中国空间站将实现核心舱、2艘货运飞船、1艘载人飞船共4个飞行器组合运行；三是航天员将首次在轨驻留6个月；四是中国女航天员将首次进驻中国空间站，航天员王亚平也将会成为中国首位实施出舱活动的女航天员；五是在神舟十二号任务的基础上，将进一步开展更多的空间科学实验与技术试验，产出高水平科学成果；六是实施任务的飞船、火箭均在发射场直接由应急待命的备份状态转为发射状态。

　　任务完成后开启空间站建造阶段

　　林西强表示，航天员进驻核心舱后，将按照天地同步作息制度进行工作生活，约6个月后，搭乘飞船返回东风着陆场。对空间站关键技术验证阶段各项任务完成情况进行全面评估后，将转入空间站建造阶段。

　　建造阶段共规划实施6次飞行任务，林西强透露，首先发射天舟四号货运飞船，运送补给物资，为随后实施的神舟十四号载人飞行任务做准备。此后，神舟十四号乘组在轨驻留期间，将先后发射问天实验舱和梦天实验舱，与天和核心舱对接，进行舱段转位，在2022年底前完成空间站三舱组合体建造。随后，实施天舟五号货运补给和神舟十五号载人飞行任务，神舟十五号乘组将与神舟十四号乘组开展在轨轮换。对空间站状态进行全面评估后，将转入空间站应用与发展阶段。后续，还将择机发射巡天空间望远镜，与空间站共轨长期独立飞行，开展巡天观测，短期停靠空间站进行补给和维护升级。

(责编：赵超、陈键)

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