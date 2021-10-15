付毅飞 崔 爽

原标题：“羲和号”发射成功！中国正式步入“探日”时代

10月14日18时51分，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丁运载火箭，成功发射首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”，实现我国太阳探测零的突破。这标志着我国正式步入“探日”时代。

“羲和号”将实现国际首次太阳Hα波段光谱成像的空间探测，填补太阳爆发源区高质量观测数据的空白，提高我国在太阳物理领域研究能力，对我国空间科学探测及卫星技术发展有重要意义。

国际首次 在太空进行Hα谱线研究

“羲和号”的全称是太阳Hα光谱探测与双超平台科学技术试验卫星，运行于高度为517公里的太阳同步轨道，主要科学载荷为太阳空间望远镜。

卫星在轨运行期间，将观测太阳耀斑和日冕物质抛射的光球及色球表现，探究太阳爆发的源区动态特性和触发机制，同时探测太阳暗条形成和演化过程的色球表现，揭示其与太阳爆发的内在联系，还将获取全日面Hα波段多普勒速度分布，研究太阳低层大气动力学过程，为解决“太阳爆发由里及表能量传输全过程物理模型”等科学问题提供重要支撑。

国家航天局对地观测与数据中心主任、高分辨率对地观测重大专项工程总设计师赵坚表示，“羲和号”卫星在轨开展的相关试验，有望获得有国际影响力的科学产出，将显著提高我国在太阳物理领域的国际影响力。

我国在太阳观测领域发表论文数量已居世界第二位，但使用的数据均来自国外卫星数据。赵坚表示，“羲和号”发射成功，打破我国在此领域的被动局面，我国将成立卫星数据科学委员会，制定数据政策，供国内外科学家研究、使用、共享卫星探测数据，力争产生原创性科学成果。

国际首创 采用双超新技术卫星平台

“羲和号”采用了国际首创的超高指向精度、超高稳定度的双超卫星平台。

赵坚表示，随着我国航天产业的发展，对地观测、空间科学探测等各类航天任务对高性能卫星平台的需求越来越迫切，尤其亟须发展具有超高指向精度、超高稳定度指标的卫星平台。“羲和号”卫星平台采用“动静隔离非接触”总体设计新方法，将平台舱与载荷舱物理隔离，阻断平台舱微振动对载荷工作的影响。与传统卫星平台相比，“羲和号”卫星平台的指向精度、姿态稳定度均提高了2个数量级。

“羲和号”高性能技术卫星平台在轨试验成功后，是世界上首次将磁悬浮技术在航天器上进行工程应用，将大幅提升我国空间观测技术水平。

未来，双超平台技术还将在高分辨率对地详查、大比例尺立体测绘、太阳立体探测、系外行星发现等新一代航天任务中开展广泛应用，助推我国空间科学和空间技术跨越式发展。

太阳探测的“中国方案”

“我国作为航天大国，及时开展太阳探测活动，十分必要，不能缺席。”赵坚强调。

中国目前已经制定了两个太阳探测计划：“羲和”和“夸父”。

“羲和号”是太阳Hα光谱探测与超高指向精度、超高稳定度卫星平台试验的科学技术试验卫星，实现我国太阳探测破冰之旅。羲和是中国上古神话中的太阳女神，是掌管时间和历法的太阳神，并以太阳母亲的形象为人所知。

“夸父”计划是研制发射先进天基太阳天文台卫星，对太阳进行科学观测，已纳入中国科学院先导计划。夸父源自《山海经》，夸父追日，最后化身为夸父山的传说广为人知。

赵坚介绍，两个计划经过多年的准备，正在拉开帷幕。“羲和号”卫星重量508公斤，设计寿命3年，运行于517公里高度、倾角98度的太阳同步轨道，该轨道将经过地球的南北极，能够24小时连续对太阳进行观测。“夸父”计划天基太阳天文台卫星计划明年发射，同样运行于太阳同步轨道，轨道高度约700公里。

赵坚透露，我国正在论证后续太阳探测发展计划，科学家们希望按照在黄道面内多视角探测（首选地日拉格朗日L5点）、大倾角太阳极区探测和太阳抵近观测“三步走”进行实施，由易到难，逐步深入，进一步了解太阳构造，确定太阳活动的三维结构，掌握机理和活动规律，预报空间天气，趋利避害，造福人类。

(责编：赵超、陈键)