人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“羲和号”发射成功！中国正式步入“探日”时代

付毅飞  崔 爽
2021年10月15日07:54 | 来源：科技日报
小字号
原标题：“羲和号”发射成功！中国正式步入“探日”时代

　　10月14日18时51分，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丁运载火箭，成功发射首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”，实现我国太阳探测零的突破。这标志着我国正式步入“探日”时代。

　　“羲和号”将实现国际首次太阳Hα波段光谱成像的空间探测，填补太阳爆发源区高质量观测数据的空白，提高我国在太阳物理领域研究能力，对我国空间科学探测及卫星技术发展有重要意义。

　　国际首次 在太空进行Hα谱线研究

　　“羲和号”的全称是太阳Hα光谱探测与双超平台科学技术试验卫星，运行于高度为517公里的太阳同步轨道，主要科学载荷为太阳空间望远镜。

　　卫星在轨运行期间，将观测太阳耀斑和日冕物质抛射的光球及色球表现，探究太阳爆发的源区动态特性和触发机制，同时探测太阳暗条形成和演化过程的色球表现，揭示其与太阳爆发的内在联系，还将获取全日面Hα波段多普勒速度分布，研究太阳低层大气动力学过程，为解决“太阳爆发由里及表能量传输全过程物理模型”等科学问题提供重要支撑。

　　国家航天局对地观测与数据中心主任、高分辨率对地观测重大专项工程总设计师赵坚表示，“羲和号”卫星在轨开展的相关试验，有望获得有国际影响力的科学产出，将显著提高我国在太阳物理领域的国际影响力。

　　我国在太阳观测领域发表论文数量已居世界第二位，但使用的数据均来自国外卫星数据。赵坚表示，“羲和号”发射成功，打破我国在此领域的被动局面，我国将成立卫星数据科学委员会，制定数据政策，供国内外科学家研究、使用、共享卫星探测数据，力争产生原创性科学成果。

　　国际首创 采用双超新技术卫星平台

　　“羲和号”采用了国际首创的超高指向精度、超高稳定度的双超卫星平台。

　　赵坚表示，随着我国航天产业的发展，对地观测、空间科学探测等各类航天任务对高性能卫星平台的需求越来越迫切，尤其亟须发展具有超高指向精度、超高稳定度指标的卫星平台。“羲和号”卫星平台采用“动静隔离非接触”总体设计新方法，将平台舱与载荷舱物理隔离，阻断平台舱微振动对载荷工作的影响。与传统卫星平台相比，“羲和号”卫星平台的指向精度、姿态稳定度均提高了2个数量级。

　　“羲和号”高性能技术卫星平台在轨试验成功后，是世界上首次将磁悬浮技术在航天器上进行工程应用，将大幅提升我国空间观测技术水平。

　　未来，双超平台技术还将在高分辨率对地详查、大比例尺立体测绘、太阳立体探测、系外行星发现等新一代航天任务中开展广泛应用，助推我国空间科学和空间技术跨越式发展。

　　太阳探测的“中国方案”

　　“我国作为航天大国，及时开展太阳探测活动，十分必要，不能缺席。”赵坚强调。

　　中国目前已经制定了两个太阳探测计划：“羲和”和“夸父”。

　　“羲和号”是太阳Hα光谱探测与超高指向精度、超高稳定度卫星平台试验的科学技术试验卫星，实现我国太阳探测破冰之旅。羲和是中国上古神话中的太阳女神，是掌管时间和历法的太阳神，并以太阳母亲的形象为人所知。

　　“夸父”计划是研制发射先进天基太阳天文台卫星，对太阳进行科学观测，已纳入中国科学院先导计划。夸父源自《山海经》，夸父追日，最后化身为夸父山的传说广为人知。

　　赵坚介绍，两个计划经过多年的准备，正在拉开帷幕。“羲和号”卫星重量508公斤，设计寿命3年，运行于517公里高度、倾角98度的太阳同步轨道，该轨道将经过地球的南北极，能够24小时连续对太阳进行观测。“夸父”计划天基太阳天文台卫星计划明年发射，同样运行于太阳同步轨道，轨道高度约700公里。

　　赵坚透露，我国正在论证后续太阳探测发展计划，科学家们希望按照在黄道面内多视角探测（首选地日拉格朗日L5点）、大倾角太阳极区探测和太阳抵近观测“三步走”进行实施，由易到难，逐步深入，进一步了解太阳构造，确定太阳活动的三维结构，掌握机理和活动规律，预报空间天气，趋利避害，造福人类。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成功发射
　　我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”模拟动画及科普视频。航天科技集团八院提供 人民网北京10月14日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，10月14日18时51分，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丁运载火箭，成功发射首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”。…
近十年来，我国快递业发生了哪些变化？
　　人民网北京10月14日电 （记者乔雪峰）10月14日，国家邮政局市场监管司副司长林虎在第四季度例行新闻发布会上指出，近10年来，快递服务能力和水平的提高主要体现在三个方面。 一是网络布局更加优化，覆盖范围更加广泛。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部