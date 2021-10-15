崔 爽

原标题：开启数字时代“新扫盲” 变数字鸿沟为“数字跳板”

“‘数字鸿沟’在所难免。”当社会都在关注如何弥合“数字鸿沟”时，南开大学经济学院教授、南开大学老龄发展战略研究中心主任原新抛出的观点稍显“另类”。

10月9日，中国人民大学老年学研究所举办“助老跨越数字鸿沟，共建数字包容社会”研讨会上，围绕老年人跨越“数字鸿沟”、互联网应用的适老化改造，政产学研代表展开了探讨。

在原新看来，从需求侧看，伴随“老年人”这个群体的代际更替，这个群体本身的受教育程度越来越高，“数字鸿沟”确实有缩小的条件和趋势。但是从供给侧出发，科技产品和智能服务的迭代也在加速，产生新“数字鸿沟”的可能性同时加大。

“当老年人的代际更替和新技术的更新迭代相遇时，‘数字鸿沟’是不可能彻底消除的，旧的‘数字鸿沟’变弱了，新的‘数字鸿沟’一定会产生。”原新说，“因此，数字产品和服务需要兼容并蓄，数字社会需要包容体谅，这些都是未来发展必要的东西。”

中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国网民规模达10.11亿，其中50岁及以上占比达28%，几乎每10个网民中就有3个是中老年人。

中国人民大学副校长、老年学研究所所长杜鹏认为，目前老年人在面对数字技术时存在几大问题：“一是缺乏自主性和从中获益的意识，社会上存在着关于老年人数字技术应用的偏见和歧视。二是受个体收入、生理条件、城乡分布等因素影响，老年人在设备获取、网络连接、数字素养等方面还有障碍。三是社会尚未构建起保护老年人信息安全、隐私安全、防范诈骗的法律保障。”

杜鹏表示，要从“包容”和“平等”的角度入手解决上述问题，要把建设不分年龄、人人共享的数字包容老龄社会作为目标，让新技术造福于全体社会成员，而不是在人群之间形成新的不平等。

中国人口学会会长、中国人民大学人口与发展研究中心主任翟振武更强调老年人学习新技术的必要性。他认为，数字技术现在是积极应对老龄化的“支柱”，是提升社会参与的一种重要形式，要把“数字鸿沟”主动转为“数字跳板”，积极应对老龄化挑战。“我们要帮助老年人掌握数字技术，开展数字时代‘新扫盲’。”他说。

为应对老龄化，推进无障碍环境建设，各大互联网应用的适老化改造也在积极进行。

“反诈是与老年人最切身相关的事情。”在计划上线长辈关怀模式、制作适合老年人学习技能的短视频等适老举措外，快手企业社会责任总监李秉钧特别提及反诈，让老年人更安全、更放心地使用互联网产品。

(责编：赵超、陈键)