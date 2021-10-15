龙跃梅

原标题：最高1419亿元 2021民企研发投入榜单发布

10月11日，在全国工商联和广东省政府联合主办的2021粤港澳大湾区民营企业科技创新峰会暨民营企业科技成果对接会上，全国工商联发布了2021民营企业研发投入、发明专利榜单和民营企业研发投入前1000家创新状况报告。

全国工商联已连续23年开展上规模民营企业调研。今年，在对5785家上年度营业收入5亿元以上的民营企业科技创新情况进行研究分析的基础上，形成了“2021民营企业研发投入500家”和“2021民营企业发明专利500家”榜单。

“2021民营企业研发投入500家”榜单入围门槛为上年度研发投入2.37亿元。500家企业研发费用总额7429亿元，其中，研发投入最高的企业研发费用达1419亿元。位列榜单前5的企业为：华为投资控股有限公司、阿里巴巴（中国）有限公司、腾讯控股有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、百度公司。

“2021民营企业发明专利500家”榜单入围门槛为拥有有效发明专利49件。500家企业累计拥有有效发明专利33万件，其中，有效发明专利最多的企业共拥有9万件发明专利。位列榜单前5的企业为：华为投资控股有限公司、腾讯控股有限公司、美的集团股份有限公司、百度公司、珠海格力电器股份有限公司。

据介绍，为全面反映上规模民营企业科技创新状况，全国工商联选取研发投入前1000家民营企业作为样本，进行了研究分析。研发投入前1000家民营企业的研发费用总额8185亿元，同比增长16.2%，占全国企业研发经费支出的33.6%。

(责编：赵超、陈键)