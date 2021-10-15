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探寻石化行业的低碳发展之路

2021年10月15日07:58 | 来源：科技日报
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原标题：探寻石化行业的低碳发展之路

　　“在碳达峰、碳中和的背景下，要建立具有中国特色的新能源体系。”在近日举行的2021年度江苏青年智库学者沙龙上，中国工程院院士胡文瑞认为，目前，我国正在不遗余力地缩小传统化石能源产业的路径依赖，探寻到了具有比较优势发展新能源的路径，赶上了全球新能源发展“首班列车”，已进入一个新能源快速发展大好全新时期。

　　胡文瑞表示，新能源清洁零碳，而且还能提供化石能源所能提供的一切物质能量，具有独特的比较优势，以及较高的环境保护和社会效益，没有碳排放的压力，是碳达峰、碳中和的最佳选择，在很长时期内将是人类可依赖的优质能源。

　　在江苏省社科联党组成员、副主席尚庆飞看来，碳达峰、碳中和目标是我国政府立足新发展阶段，贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念，在充分考量国内外环境和全面权衡利弊得失的基础上，所作出的重大战略决断，攸关中华民族的根本福祉与经济社会的绿色转型发展。

　　尚庆飞告诉科技日报记者，“十三五”以来，江苏大力发展可再生能源，积极减煤，产业结构、能源结构不断优化，碳排放基本保持平稳，而经济仍保持中高速增长，体现出江苏经济发展模式已经初步具备和碳排放脱钩的基础。

　　尚庆飞认为，在产业结构偏重、能源结构偏煤的现状下，必须通过深化产教融合和协同创新，为能源发展提供更多更好的解决方案，找到新的突破路径，实现能源结构转型和经济高质量发展。

　　中石油经济技术研究院副院长吕建中提出，能源转型不仅仅是能源结构的调整，还涉及整个社会的产业结构、经济结构、消费结构、市场结构等等一系列的问题。我国在开发利用发展油气上，对油气的态度不能犹豫，要加大勘探开发力度，夯实国内资源基础，依靠科技创新和关键核心技术攻关加大生产能力，以及加快国内油气储运设施及应急体系建设。

　　中石油经济技术研究院首席技术专家杨虹建议，石化属于传统行业，在生产过程中由于使用柴油、电等，致使产生大量的污染，因此，必须转变传统生产方式，加快从“灰电”转向“绿电”。但目前石油领域使用新能源比例还很低，主要问题在于受到技术、材料、装备等制约。

　　“下一步，政府相关主管部门要出台政策，支持行业之间开展协同创新，消除资源浪费等现象，同时，要加速青年人才的培养，全面提升自主创新能力，促使新能源创新技术的发明和应用，以及能源使用效益提高，逐步形成低碳、绿色、循环经济的发展模式。”杨虹说。

　　常州大学副校长张宏如教授介绍，去年以来，作为一所具有石油化工背景的高校，常州大学紧紧围绕“双碳”战略部署以及能源转型发展要求，聚焦关键技术瓶颈，整合化学、材料科学、工程学等重点学科，跨界协同开展科研攻关，还专门成立了“能源学院”，拓展石油石化学科领域优势特色，加快升级传统优势学科内涵，积极布局新兴交叉学科，加速高层次复合型人才的培养。

　　记者还了解到，目前，该校还专门建立江苏能源战略研究基地，现已建设成一支结构合理、特色鲜明的研究团队，服务能力得到有效提升，基地将来在立足新发展格局的大坐标，在能源经济领域进一步打造特色、凝练优势，提升区域服务经济发展的能力。

(责编：赵超、陈键)

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