李蓉

原标题：定心丸、稳定器、动力源——全球经济阴霾下的中国信心

最新数据显示，今年前三季度中国货物贸易进出口总值28.33万亿元，同比增长22.7%。外贸整体韧性较足、稳中提质的事实再一次说明，中国统筹疫情防控和经济社会发展卓有成效，经济长期向好的基本面没有改变，稳健的国内生产和消费需求为外贸增长提供了强有力支撑。

放眼世界，疫霾影响之下，行动限制、消费受抑等因素持续发酵，多国频现供应链“断链”之忧，生产成本攀升导致通胀压力不断加大，全球经济复苏不平衡性、不确定性正在增强。就在中国发布前三季度贸易数据前夕，国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》，预计今年全球经济将增长5.9%，较7月预测值低0.1个百分点。报告认为疫情前景不明，病毒造成的经济断层将更加持久。

疫霾未消，全球经济复苏举步维艰。困难重压之下，“内功”深厚且韧劲十足的中国经济持续为世界注入信心、带来稳定、提供动力。

稳健复苏的中国经济给世界经济服下“定心丸”。全球经济正处于复杂多变的复苏筑底期，亟需确定性加持，作为世界第二大经济体，中国稳健复苏态势有助于提振世界经济信心。国际货币基金组织在其展望报告中继续看好中国经济发展前景。该机构研究部世界经济主管马尔哈·纳巴尔表示，“我们预测，中国未来经济增长将维持强劲势头”。此外，世界银行、亚洲开发银行、经济合作与发展组织等国际机构将中国2021年经济增速预测保持在全球领先水平，认为中国将继续为全球经济复苏作出重要贡献。

完善可靠的产业体系为全球供应链提供“稳定器”。国际货币基金组织认为，现阶段威胁世界经济复苏的“罪魁祸首”是全球供应链断裂。处于全球供应链重要环节的国家深陷疫情泥沼，全球供应链一时间难以恢复，供应短缺和成本攀升导致多国面临巨大通胀压力。中国拥有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系。疫情暴发以来，中国外贸经营主体显现出卓越应变能力，迅速调整适应国际市场，为弥补关键供应链产能不足发挥了积极作用。同时，中国大力发展物流，为世界经济“输血”。中欧班列由线到网迅速发展，数量质量持续提升，成为疫时重要的世界经济钢铁“动脉”。

超大规模国内市场持续为全球复苏输出“动力源”。受疫情影响，经济低迷、消费乏力，世界经济增长动能明显不足。中国率先恢复经济，强劲的国内消费能力通过贸易转化为其他国家的增长机遇。刚刚过去的国庆黄金周，网联、银联共处理支付交易突破10万亿元，日均笔数和日均金额同比增长明显，印证了中国经济的强大活力。世界离不开“中国工厂”，也离不开“中国市场”，中国致力于实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，积极搭建进博会、消博会、服贸会等新平台，以越来越开放的姿态与合作伙伴共享发展红利，实现互利共赢。《纽约时报》网站日前刊文说，一些华尔街知名投资机构认为，中国的投资前景“比以往任何时候都乐观”。

疫情之下，全球经济面临复杂风险挑战，需要世界各国加强多边协调，形成推动全球经济稳健复苏的合力。中国在与各国加强抗疫合作的同时，积极构筑“世界市场”和“世界工厂”两种角色互促共进的全方位开放合作体系，为全球发展提供动力，推动世界经济早日走出疫情的阴霾。

(责编：赵超、陈键)