人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

定心丸、稳定器、动力源——全球经济阴霾下的中国信心

李蓉
2021年10月15日08:06 | 来源：新华网
小字号
原标题：定心丸、稳定器、动力源——全球经济阴霾下的中国信心

　　最新数据显示，今年前三季度中国货物贸易进出口总值28.33万亿元，同比增长22.7%。外贸整体韧性较足、稳中提质的事实再一次说明，中国统筹疫情防控和经济社会发展卓有成效，经济长期向好的基本面没有改变，稳健的国内生产和消费需求为外贸增长提供了强有力支撑。

　　放眼世界，疫霾影响之下，行动限制、消费受抑等因素持续发酵，多国频现供应链“断链”之忧，生产成本攀升导致通胀压力不断加大，全球经济复苏不平衡性、不确定性正在增强。就在中国发布前三季度贸易数据前夕，国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》，预计今年全球经济将增长5.9%，较7月预测值低0.1个百分点。报告认为疫情前景不明，病毒造成的经济断层将更加持久。

　　疫霾未消，全球经济复苏举步维艰。困难重压之下，“内功”深厚且韧劲十足的中国经济持续为世界注入信心、带来稳定、提供动力。

　　稳健复苏的中国经济给世界经济服下“定心丸”。全球经济正处于复杂多变的复苏筑底期，亟需确定性加持，作为世界第二大经济体，中国稳健复苏态势有助于提振世界经济信心。国际货币基金组织在其展望报告中继续看好中国经济发展前景。该机构研究部世界经济主管马尔哈·纳巴尔表示，“我们预测，中国未来经济增长将维持强劲势头”。此外，世界银行、亚洲开发银行、经济合作与发展组织等国际机构将中国2021年经济增速预测保持在全球领先水平，认为中国将继续为全球经济复苏作出重要贡献。

　　完善可靠的产业体系为全球供应链提供“稳定器”。国际货币基金组织认为，现阶段威胁世界经济复苏的“罪魁祸首”是全球供应链断裂。处于全球供应链重要环节的国家深陷疫情泥沼，全球供应链一时间难以恢复，供应短缺和成本攀升导致多国面临巨大通胀压力。中国拥有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系。疫情暴发以来，中国外贸经营主体显现出卓越应变能力，迅速调整适应国际市场，为弥补关键供应链产能不足发挥了积极作用。同时，中国大力发展物流，为世界经济“输血”。中欧班列由线到网迅速发展，数量质量持续提升，成为疫时重要的世界经济钢铁“动脉”。

　　超大规模国内市场持续为全球复苏输出“动力源”。受疫情影响，经济低迷、消费乏力，世界经济增长动能明显不足。中国率先恢复经济，强劲的国内消费能力通过贸易转化为其他国家的增长机遇。刚刚过去的国庆黄金周，网联、银联共处理支付交易突破10万亿元，日均笔数和日均金额同比增长明显，印证了中国经济的强大活力。世界离不开“中国工厂”，也离不开“中国市场”，中国致力于实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，积极搭建进博会、消博会、服贸会等新平台，以越来越开放的姿态与合作伙伴共享发展红利，实现互利共赢。《纽约时报》网站日前刊文说，一些华尔街知名投资机构认为，中国的投资前景“比以往任何时候都乐观”。

　　疫情之下，全球经济面临复杂风险挑战，需要世界各国加强多边协调，形成推动全球经济稳健复苏的合力。中国在与各国加强抗疫合作的同时，积极构筑“世界市场”和“世界工厂”两种角色互促共进的全方位开放合作体系，为全球发展提供动力，推动世界经济早日走出疫情的阴霾。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成功发射
　　我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”模拟动画及科普视频。航天科技集团八院提供 人民网北京10月14日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，10月14日18时51分，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丁运载火箭，成功发射首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”。…
近十年来，我国快递业发生了哪些变化？
　　人民网北京10月14日电 （记者乔雪峰）10月14日，国家邮政局市场监管司副司长林虎在第四季度例行新闻发布会上指出，近10年来，快递服务能力和水平的提高主要体现在三个方面。 一是网络布局更加优化，覆盖范围更加广泛。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部