李山

原标题：国际环保组织积极评价COP15首批成果

10月13日，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第一阶段会议通过《昆明宣言》，国际环保组织对此给予了积极评价。

德国《南德意志报》报道称，国际环保组织对中国生物多样性大会的首批成果给予了基本正面的评价，这是相当了不起的。过去，政客们在气候和环境问题上互相指责，而观察家们则严厉批评，这种情况并不少见。而现在，近200个缔约国通过的《昆明宣言》确定了一个大致的方向。细节将在2022年4月和5月进行谈判，并将达成一项全球协议。

世界自然基金会在其网站上发表的国际生物多样性政策专家弗洛里安·蒂策的评论称，该宣言为下一轮谈判敲定了正确的基调，并确立了良好的雄心。重要的是，它认识到需要采取广泛的措施来阻止生物多样性的丧失。不仅需要更多的保护区，还需要恢复被破坏地区，现行的经济和金融体系也需要相应地转型。

欧洲环保协会中国办公室负责人迪米特里·德波尔则表示，中国接任联合国生物多样性公约主席国，为全球生物多样性领域注入了急需的动力。“中国设置陆地和海洋保护区的比例”令德波尔“印象深刻”。而习近平主席在视频讲话中宣布设立价值约2亿欧元的自然基金，为发展中国家的物种保护提供资金，更是成为了媒体关注的焦点之一。

此外，在昆明举行的COP15还发出一个明确的信号，即世界各国政府已经意识到物种灭绝的危险。世界资源研究所粮食和土地利用联盟的项目主任摩根·吉莱斯皮表示：“我们依靠生物多样性来调节环境并维持一个宜居的星球。”虽然这次会议主要是仪式性的，但正是在这里，国家元首和政府首脑们制定了未来十年的目标。“我们需要一套强有力的全球规则。”

(责编：赵超、陈键)