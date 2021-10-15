人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

为可持续交通建设贡献中国智慧

訾谦
2021年10月15日08:19 | 来源：光明日报
小字号
原标题：为可持续交通建设贡献中国智慧

　　 10月14日，以“可持续的交通，可持续的发展”为主题的第二届联合国全球可持续交通大会在北京正式开幕。为了交通运输行业的创新驱动与绿色转型，与会专家学者与社会组织将齐聚一堂，力争提供具体解决方案，探讨如何规划设计交通系统，以所需的规模和速度达成安全、可及、绿色、有韧性的可持续交通。

　　中国从“交通大国”向“交通强国”迈进

　　 新中国成立以来，几代人逢山开路、遇水架桥，建成了名副其实的交通大国。

　　 数据显示，截至2020年年底，我国铁路运营里程14.6万公里，是新中国成立初期的7倍。高速铁路发展迅速，在短时间内实现了从无到有、再到世界第一的飞跃，成为中国闪耀世界的亮丽名片。截至2020年年底，我国高铁营业里程3.8万公里，较“十一五”末增长近5倍，占世界高铁运营里程的三分之二。

　　 交通运输部相关负责人表示：“通过多年来的发展，我国的交通运输行业实现由‘瓶颈制约’到‘总体缓解’再到‘基本适应’的阶段性转变，为国民经济持续快速发展提供了强有力支撑，我国也正在逐步由‘交通大国’向‘交通强国’迈进。”

　　 如今，站在“十四五”的开局之年，也是加快建设交通强国的开局之年，我国将继续大力完善综合交通网络，努力构建现代物流服务体系，积极推动交通运输与现代农业、先进制造业、旅游业等相关产业的融合发展，积极拓展多元化的国际物流通道等，努力发挥好交通运输的支撑和保障作用。

　　生态优先,实现绿色低碳交通发展

　　 当前，交通是实现全球可持续发展目标的核心驱动力，同时交通发展带来的环境问题也不容忽视。本届大会将重点关注绿色低碳的交通运输发展体系，为全面改革交通系统以应对气候危机提供机遇。

　　 10月初，以“冬奥”为主题的城市公园——北京冬奥公园正式开园，园区内一条全程42公里的马拉松跑道引人关注。公园在建设的过程中将莲石湖区段内原有的4米宽透水砖慢步道路扩宽为6米沥青跑道。施工单位中铁建设项目负责人张锴表示，沥青跑道和传统道路相比，不仅在建设过程中对于设备噪声、粉尘排放、有害气体的排放、节能降耗等控制更严格，而且可以在未来的废旧沥青混合料再生利用环节中节省能源，进一步保护环境。

　　 北京冬奥公园是我国交通运输行业绿色发展的一个缩影。数据显示，随着绿色交通发展理念和方法的不断创新，我国交通运输能源消耗和碳排放强度持续下降，与2015年相比，2020年交通运输二氧化碳排放强度下降了7.5%。未来，我国还将加快形成绿色低碳交通运输方式，加强绿色基础设施建设，让交通更加环保、出行更加低碳。

　　开放联动,推进互联互通引领示范

　　 全球交通的可持续发展，开放联动、互联互通是关键。各国只有开放包容、互联互通，才能相互助力、互利共赢。中国宣布，将建立中国国际可持续交通创新和知识中心，为全球交通发展贡献力量。

　　 数据显示，今年1至8月，中欧班列共开行10052列，运送96.7万标箱，同比分别增长32%和40%。国铁集团相关负责人表示，中欧班列作为“一带一路”合作发展中重要的“钢铁驼队”，在对外经贸合作、互联互通中发挥了引领示范作用。

　　 “我国注重发挥交通运输对于全球互联互通、促进共同发展繁荣的基础性作用，在铁路、公路、海运、航空的互联互通中都探索形成了多国协作的运行机制。”交通运输部相关负责人指出，与此同时还要践行共商共建共享的全球治理观，集众智、汇众力，动员全球资源，应对全球挑战，促进全球发展。

　　 如今，我国已开通泛太平洋、欧洲、泛大西洋、亚太、东南亚及南亚等集装箱线路，以国际海运、航空货运、铁路联运为主的国际物流供应链服务体系初步形成。进入新的发展阶段，我国在国际开放合作中还要加强基础设施“硬联通”、制度规则“软联通”，促进陆、海、天、网“四位一体”互联互通，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成功发射
　　我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”模拟动画及科普视频。航天科技集团八院提供 人民网北京10月14日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，10月14日18时51分，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丁运载火箭，成功发射首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”。…
近十年来，我国快递业发生了哪些变化？
　　人民网北京10月14日电 （记者乔雪峰）10月14日，国家邮政局市场监管司副司长林虎在第四季度例行新闻发布会上指出，近10年来，快递服务能力和水平的提高主要体现在三个方面。 一是网络布局更加优化，覆盖范围更加广泛。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部