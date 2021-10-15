訾谦

原标题：为可持续交通建设贡献中国智慧

10月14日，以“可持续的交通，可持续的发展”为主题的第二届联合国全球可持续交通大会在北京正式开幕。为了交通运输行业的创新驱动与绿色转型，与会专家学者与社会组织将齐聚一堂，力争提供具体解决方案，探讨如何规划设计交通系统，以所需的规模和速度达成安全、可及、绿色、有韧性的可持续交通。

中国从“交通大国”向“交通强国”迈进

新中国成立以来，几代人逢山开路、遇水架桥，建成了名副其实的交通大国。

数据显示，截至2020年年底，我国铁路运营里程14.6万公里，是新中国成立初期的7倍。高速铁路发展迅速，在短时间内实现了从无到有、再到世界第一的飞跃，成为中国闪耀世界的亮丽名片。截至2020年年底，我国高铁营业里程3.8万公里，较“十一五”末增长近5倍，占世界高铁运营里程的三分之二。

交通运输部相关负责人表示：“通过多年来的发展，我国的交通运输行业实现由‘瓶颈制约’到‘总体缓解’再到‘基本适应’的阶段性转变，为国民经济持续快速发展提供了强有力支撑，我国也正在逐步由‘交通大国’向‘交通强国’迈进。”

如今，站在“十四五”的开局之年，也是加快建设交通强国的开局之年，我国将继续大力完善综合交通网络，努力构建现代物流服务体系，积极推动交通运输与现代农业、先进制造业、旅游业等相关产业的融合发展，积极拓展多元化的国际物流通道等，努力发挥好交通运输的支撑和保障作用。

生态优先,实现绿色低碳交通发展

当前，交通是实现全球可持续发展目标的核心驱动力，同时交通发展带来的环境问题也不容忽视。本届大会将重点关注绿色低碳的交通运输发展体系，为全面改革交通系统以应对气候危机提供机遇。

10月初，以“冬奥”为主题的城市公园——北京冬奥公园正式开园，园区内一条全程42公里的马拉松跑道引人关注。公园在建设的过程中将莲石湖区段内原有的4米宽透水砖慢步道路扩宽为6米沥青跑道。施工单位中铁建设项目负责人张锴表示，沥青跑道和传统道路相比，不仅在建设过程中对于设备噪声、粉尘排放、有害气体的排放、节能降耗等控制更严格，而且可以在未来的废旧沥青混合料再生利用环节中节省能源，进一步保护环境。

北京冬奥公园是我国交通运输行业绿色发展的一个缩影。数据显示，随着绿色交通发展理念和方法的不断创新，我国交通运输能源消耗和碳排放强度持续下降，与2015年相比，2020年交通运输二氧化碳排放强度下降了7.5%。未来，我国还将加快形成绿色低碳交通运输方式，加强绿色基础设施建设，让交通更加环保、出行更加低碳。

开放联动,推进互联互通引领示范

全球交通的可持续发展，开放联动、互联互通是关键。各国只有开放包容、互联互通，才能相互助力、互利共赢。中国宣布，将建立中国国际可持续交通创新和知识中心，为全球交通发展贡献力量。

数据显示，今年1至8月，中欧班列共开行10052列，运送96.7万标箱，同比分别增长32%和40%。国铁集团相关负责人表示，中欧班列作为“一带一路”合作发展中重要的“钢铁驼队”，在对外经贸合作、互联互通中发挥了引领示范作用。

“我国注重发挥交通运输对于全球互联互通、促进共同发展繁荣的基础性作用，在铁路、公路、海运、航空的互联互通中都探索形成了多国协作的运行机制。”交通运输部相关负责人指出，与此同时还要践行共商共建共享的全球治理观，集众智、汇众力，动员全球资源，应对全球挑战，促进全球发展。

如今，我国已开通泛太平洋、欧洲、泛大西洋、亚太、东南亚及南亚等集装箱线路，以国际海运、航空货运、铁路联运为主的国际物流供应链服务体系初步形成。进入新的发展阶段，我国在国际开放合作中还要加强基础设施“硬联通”、制度规则“软联通”，促进陆、海、天、网“四位一体”互联互通，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

(责编：赵超、陈键)