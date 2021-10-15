郭子源

原标题：警惕部分民营银行野蛮生长 引导回归服务实体经济薄弱环节

日前，多家民营银行收到监管部门罚单，违法违规事实均涉及向关联方输送利益。笔者认为，务必警惕部分民营银行野蛮生长，切实防范金融风险，引导其回归服务实体经济薄弱环节的初心。

从2014年首批5家民营银行开启试点至今，民营银行发展已走过七年历程，在我国银行机构体系中扮演了重要角色。民营银行有“民资、民企、民营”三大特征。所谓民资，是指从股权结构看，民营银行的全部股东均为中资民营企业，其资本金全部来自民间资本；所谓民企，是指从服务对象看，民营银行以服务民营企业、中小微企业、个体经营者为本职；所谓民营，是指从治理结构看，民营银行按照市场机制自主经营管理，相较于国有银行具有一定灵活性。

国家推进民营银行发展的初衷，是丰富和完善银行业金融机构体系，激发民营经济活力，增强对中小微企业、“三农”等经济发展薄弱环节的支持力度，更好地服务实体经济。然而，部分民营银行经营行为已严重违背初心。有的偏离主业，盲目垒大户、摊大饼，埋下风险隐患；有的违法违规开展业务，如通过不公允定价的关联交易向关联方输送利益、向房地产项目违规放贷；有的“三会一层”(股东大会、董事会、监事会和高级管理层)履职不到位，主要发起人尤其是第一大股东强势、过度介入银行经营管理。

究其原因，既与监管不到位、民营资本逐利本性有关，也与民营银行某些“先天不足”劣势有关。

以民营银行普遍面临的资本金补充难题为例。资本金是银行经营的本钱。随着业务规模的扩大，不少民营银行出现资本金缺口。如何补充？从内源渠道看，由于民营银行成立时间较短，有的甚至尚未盈利，没有足够的利润用于补充资本金；从外源渠道看，一是发债，二是增资扩股，但这两条途径均受阻。若发债，按照相关规定，商业银行发债需满足近三年连续盈利等多项要求和监管指标，大部分“新生儿”无法达标。若增资扩股，大股东虽有意愿有实力，但又受限于30%的持股比例上限。

在这种“先天不足”因素影响下，部分民营银行不被市场看好，加之此前颇具吸引力的员工持股激励措施无法落地，导致一些专业人才“引不来、留不住”，经营管理人员流动性较大，内控合规短板凸显。但是，“先天不足”不是违法违规经营的借口。发展民营银行必须坚守风险底线，确保不发生系统性、区域性金融风险，保障金融市场安全高效运行和整体稳定。为此，建议有关部门深入调研民营银行发展掣肘问题，出台更有针对性的解决措施，逐步缓解资本金补充政策障碍，同时在风险可控的前提下，采取差异化监管举措，进一步释放民营银行服务实体经济的潜能。

接下来，民营银行务必回归本源、保持定力，充分发挥比较优势，与国有银行、股份制商业银行互补发展。一是发挥机制优势，审慎、稳步推进业务创新、服务创新、流程创新、管理创新；二是充分借力股东资源，深耕股东所在产业链、供应链上下游的实体企业金融需求；三是善用金融科技，进一步拓展普惠金融的广度和深度。

从根本上看，民营银行还需进一步完善公司治理和内控体系。要建立健全股东大会、董事会、监事会制度，严防大股东干预民营银行正常经营；加强关联交易管理，防范不当关联交易风险；强化市场约束和提高透明度，维护消费者合法权益。

(责编：赵超、陈键)