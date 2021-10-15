陈果静 郭子源

原标题：信息采集需经本人同意 征信业发展堵偏门开正门

我国征信市场制度和社会诚信体系建设正在快马加鞭。日前，中国人民银行发布《征信业务管理办法》(以下简称《办法》)，规范征信业务全流程，如不得过度采集个人信用信息，信息采集需经本人同意并明确告知采集目的，使用信用信息需取得明确同意授权、不得滥用等。

此外，针对备受市场关注的“类征信”网络平台不合规助贷行为，《办法》堵偏门、开正门。一方面，明确个人征信业务必须持牌经营，将“替代数据”应用纳入征信监管；另一方面，继续扩展信用信息共享覆盖范围，有序发展市场化征信机构，增加多层次征信供给。业内预计，未来将有更多的市场化征信机构获批设立。

征信市场亟待规范发展

信用信息为何重要？它不仅是市场主体获取借贷资金、参与社会经济生活的评价标准，也是我国推进普惠金融、提升小微企业信用贷款比重的基础。从这个意义上来看，征信业务是一项经济活动，征信机构对企业和个人的信用信息进行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供。

我国征信市场从无到有、从小到大，重要性也日益凸显。2013年1月，国务院公布《征信业管理条例》，确立了征信业基本规则，初步解决了征信业发展中无法可依的问题；同年11月，央行公布《征信机构管理办法》，加强对征信机构的监督管理。

随后，我国征信市场快速发展，截至目前，已批设两家市场化个人征信机构、备案134家企业征信机构和59家信用评级机构，形成了央行征信中心与市场化征信机构优势互补的发展格局，在增加征信有效供给、服务中小微企业融资、支持实体经济发展等方面发挥着重要作用。

近年来，随着数字经济快速发展，互联网、大数据等新技术持续渗入征信领域，征信业务已产生诸多新变化。“但由于缺乏具有针对性的制度规范，征信市场‘无照驾驶’、无序发展等现象在不同程度上存在。”招联金融首席研究员董希淼说，《办法》的公布实施势在必行。

为有效整治市场乱象、厘清业务本源，《办法》首先明确了信用信息的范围、征信管理的边界——信用信息不仅包括用于判断企业和个人信用状况的基本信息、借贷信息，还包括其他信息，以及基于这些信息形成的分析评价信息。

这意味着，“类征信”互联网平台产生的“替代数据”也将被纳入监管，与市场化个人征信机构一道进入规范发展阶段。“征信业务合规发展，有利于征信行业的健康成长，能够更好地促进征信业高质量发展。”全联并购公会信用管理委员会常务副主任、北京信用学会副会长刘新海表示。

保护信息主体合法权益

面对新形势，如何保护信息主体的合法权益？如何保障信用信息安全？此前，多款APP偷窥用户已引发社会热议。《办法》强调，为解决“无证驾驶”问题，从事征信业务需取得合法资质，并进一步规范征信业务的全流程，强化对征信机构、信息提供者、信息使用者的合规要求。

直面痛点，《办法》对信用信息的采集、整理、保存、加工、提供、使用全流程各环节作出了具体、明确的规定。在采集环节，采集个人信用信息要经信息主体本人同意，并明确告知采集目的；个人信用信息采集应遵循“最小、必要”原则，不得过度采集，征信机构不得以欺骗、胁迫、诱导的方式采集信用信息，不得向信息主体收费，不得从非法渠道采集信息。

在整理、保存、加工环节，《办法》对备受关注的个人不良信息处理作出规定。个人不良信息保存期限为5年，若保存期限届满，征信机构应在对外服务中将个人不良信息删除，如果作为样本数据，应进行匿名化处理。在提供、使用环节，使用信用信息要基于合法、正当的目的，并取得信息主体的明确同意授权，不得滥用。“新规对信息主体同意权、知情权等方面进行了较多规定，同时赋予个人信息主体异议投诉权。”招联金融首席研究员董希淼说，根据《办法》，信息主体认为信息存在错误、遗漏，有权提出异议；认为自身合法权益受到侵害，有权投诉，并对异议和投诉如何处理进行了明确。

值得注意的是，《办法》专设了“信用信息安全”一章，规定征信机构应落实网络安全等级保护制度，制定安全管理制度，采取有效保护措施，保障征信系统安全。

在保障信息安全的前提下，新规允许在跨境贸易、投融资等经济金融活动中，依法、合规使用信用信息。但征信机构要审查境外信息使用者的身份、信用信息用途，不得危害国家安全。

加强“类征信”平台监管

随着“替代数据”明确纳入监管，部分“类征信”互联网平台业务转型压力加大。

受益于移动互联、大数据发展，我国部分平台公司获取了大量客户信息，以电商企业、支付企业为典型代表。这些信息中蕴藏着海量信用数据。手握资源，不少平台公司开始与商业银行，尤其是中小银行做起了助贷生意——平台公司为银行提供潜在客户，分析客户的信用状况、判断信用风险，中小银行提供资金，为该客户发放贷款，可谓“互利共赢”。

但潜在风险不容忽视。“头部平台公司在开展电商、支付、搜索等各类服务时，获得用户的身份、账户、交易、消费、社交等海量信息，继而识别判断个人信用状况，以助贷名义与金融机构开展信贷业务合作，相当于未经许可开展个人征信业务。”央行行长易纲近日公开表示，头部平台公司在同一个平台下提供理财、信贷、保险等金融服务，放大了金融风险的跨产品、跨市场传染的可能性。

信贷市场曾经出现的诸多乱象已敲响了警钟。“有的互联网平台缺乏足够的数据与信息管理经验，丢失客户资料，甚至泄露客户数据。”中国人民大学普惠金融研究院常务主任、研究总监莫秀根表示，有的平台与借款人串通，套取银行贷款；平台为了追求更高的服务费，故意降低推送给银行的资产质量要求，盲目扩大贷款规模。

多位业内人士分析，由于《办法》进一步明确了个人征信业务必须持牌经营，明确“替代数据”的应用纳入征信监管，这相当于阻断了“类征信”互联网平台野蛮生长的土壤。

同时，监管层并没有关上“类征信”平台与持牌征信机构、金融机构合作的大门。针对提供相关服务的机构，《办法》提出，个人征信机构应当将与其合作，进行个人信用信息采集、整理、加工和分析的信息提供者，向中国人民银行报告。

值得注意的是，征信市场在加强监管、规范发展的同时，也将进一步提高供给数量和质量。央行相关负责人在答记者问中表示，将扩展信用信息共享覆盖范围，有序发展市场化征信机构，增加多层次征信供给。预计下一步将有更多的市场化征信机构获批设立。

(责编：赵超、陈键)