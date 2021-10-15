原标题：中国在IPv6+技术体系创新上处于全球领先地位

为贯彻落实《关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》部署要求，促进IPv6技术、产业、网络、应用、安全协同发展，搭建行业交流合作平台，10月11日至12日，以“创新赋能，筑基未来“为主题的2021中国IPv6创新发展大会在北京举行。

截至2021年8月，我国IPv6活跃用户数已达5。51亿，约占中国网民的54。52％，三大基础电信企业城域网IPv6总流量突破20Tbps，LTE核心网IPv6总流量超过10Tbps，占全网总流量的22。87％，我国已申请IPv6地址资源位居全球第一，国内用户量排名前100位的商业网站及应用均可通过IPv6访问，我国IPv6规模部署工作取得了显著成效。“IPv6＋“是IPv6下一代互联网的升级，是面向5G和云时代的IP网络创新体系，通过IPv6规模商用部署和“IPv6＋“创新实现网络能力提升，赋能行业数字化转型，打造新一代高质量网络底座，全面建设数字经济、数字社会和数字政府的“新基座“。

华为公司副总裁胡克文在演讲中表示，“当前中国在IPv6＋技术体系创新上，处于全球领先地位。在商用进展方面，中国已经成功部署了超过84张网络。“

互联网的发展正处于产业和技术升级的关键节点。随着行业数字化进程的不断加速，数字技术与传统产业、数字经济与实体经济正步入深度融合阶段，产业互联网成为催生更多新业态、新应用、新场景的基础设施。然而，互联网在支撑全行业数字化方面，还面临挑战。

胡克文认为，“首先，数字化发展加速，网络连接数爆炸式增长，到2025年，全球物联规模将突破1000亿，支持海量联接成为下一代互联网的基础能力。其次，上云是企业数字化转型的关键路径已经成为业界共识，到2023年，超过93％的企业将选择上多云；对网络的实时性、灵活性、移动性等都带来更大的挑战。第三，随着数字化技术不断深入到企业的生产环节，对网络时延、抖动等要求提出更高要求；能够满足生产业务的确定性要求，是产业互联网与消费互联网的本质差异。第四，数字化发展阶段，数据成为最基本的生产要素，安全成为关乎企业正常发展的关键，下一代互联网需要全面提高自身安全防御能力，以满足未来数字化时代更加严格的隐私、数据保护要求。“

为了应对数字化发展带来的新的挑战，IPv6＋创新技术体系应运而生。IPv6＋是基于IPv6下一代互联网的全面升级，包括以SRv6、网络切片、iFIT、BIERv6、APN6等为代表的协议创新，还包括以网络分析、网络自愈、自动调优等为代表的网络智能化技术创新，在广联接、超宽、自动化、确定性、低时延和安全六个维度全面提升IP网络能力。

胡克文指出，当前中国在IPv6＋技术体系创新上，处于全球领先地位。在商用进展方面，中国已经成功部署了超过84张网络，涉及政府、金融、能源、制造、运营商等多个行业，占全球商用部署数量的80％以上；在认证体系方面，中国信通院创建了全球首个IPv6＋认证评估体系，助力IPv6＋产业的规范、健康发展，华为也成为首家通过该项认证的网络设备厂商。面向未来，IPv6＋技术体系还需要围绕物联网络安全能力，进一步实现内生安全，构筑一张安全可信的网络；在产业生态方面，中国IPv6＋创新推进组吸纳40＋产业链伙伴，围绕技术创新与商用落地等课题进行深入研究，同时与IETF、ETSI等全球相关组织协同，共同推动IPv6＋技术发展节奏。

胡克文表示：“IPv6＋，以IPv6为基础实现协议创新和技术创新，充分释放IPv6灵活开放能力，实现网络升级，促进下一代互联网服务能力提升，为千行百业的数字化发展提供坚实的基础。IPv6＋技术创新，一方面依托我国IPv6规模部署进展成果，加速IPv6＋创新技术在各行业的应用实践，另一方面，基于IPv6＋充分释放IPv6灵活开放能力，实现网络升级，促进下一代互联网服务能力提升，为千行百业的数字化发展提供坚实的基础，更有效的推动IPv6规模部署。华为也将持续加大在IPv6＋技术创新领域的技术研究工作，助力我国持续引领下一代互联网创新之路。”

(责编：赵超、陈键)