新华社北京12月30日电（记者戴小河）记者从国家电网获悉，河北丰宁抽水蓄能电站30日正式投产发电，这是当前世界规模最大的抽水蓄能电站，将服务于北京冬奥会绿电供应。

丰宁电站位于河北省承德市丰宁满族自治县，紧邻京津冀负荷中心和冀北千万千瓦级新能源基地。电站总装机规模360万千瓦，年设计发电量66.12亿千瓦时，年抽水电量87.16亿千瓦时。

国家电网董事长辛保安表示，丰宁电站建设创造了抽水蓄能电站四项“世界第一”。装机容量世界第一，共安装12台30万千瓦单级可逆式水泵水轮发电电动机组，总装机360万千瓦，为世界抽水蓄能电站之最；储能能力世界第一，12台机组满发利用小时数达到10.8小时，是华北地区唯一具有周调节性能的抽蓄电站；地下厂房规模世界第一，地下厂房单体总长度414米，高度54.5米，跨度25米，是最大的抽蓄电站地下厂房；地下洞室群规模世界第一，丰宁抽蓄电站地下洞室多达190条，总长度50.14千米，地下工程规模庞大。

丰宁电站建设实现了三个“首次”。首次实现抽蓄电站接入柔性直流电网。电站接入张北柔直换流站，发挥负荷调节和区域稳定协调控制作用，有效实现新能源多点汇集、风光储多能互补、时空互补、源网荷协同，支撑具有网络特性的直流电网高可靠高效率运行，开创了抽水蓄能发展史上的“先河”。首次在国内采用大型变速抽水蓄能机组技术。电站二期工程采用2台交流励磁变速机组，与传统定速机组相比，具有水泵功率有效调节、运行效率更高、调度更灵活等优越性。首次系统性攻克复杂地质条件下超大型地下洞室群建造关键技术，为今后抽蓄电站大规模开发建设提供了技术保障和工程示范。

辛保安表示，全部冬奥场馆100%使用绿色电力，是北京冬奥会的一大特色，这在百年奥运史上是前所未有的。国家电网公司近年来持续加大投入力度，已累计建成28项冬奥配套电网工程，包括张北柔性直流等世界级工程，全力护航绿色冬奥。

丰宁电站一期工程（180万千瓦装机）于2013年5月开工，二期工程（180万千瓦装机）2015年9月开工，2016年5月两期工程实现同期建设。

抽水蓄能是目前技术最为成熟的大容量储能方式，是电力系统安全防御体系的重要组成部分。

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