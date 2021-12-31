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动产和权利担保统一登记办法发布

2021年12月31日05:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京12月30日电  （记者徐佩玉）为落实《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》的相关要求，规范动产和权利担保统一登记服务，中国人民银行近日发布《动产和权利担保统一登记办法》，于2022年2月1日正式施行。

　　《办法》进一步明确动产和权利担保统一登记范围、登记机构及职责，细化登记内容，优化登记和查询操作流程，将更好引导市场主体规范开展动产和权利担保登记与查询活动，进一步提高动产和权利担保融资效率，优化营商环境。

　　——拓展了统一登记系统的登记范围。《办法》将《决定》中企业融资常用的典型的动产和权利担保业务以及不属于《决定》排除项之外的其他动产和权利担保业务，都纳入统一登记系统的登记范围。

　　——突出了登记公示理念。《办法》明确当事人通过统一登记系统自主办理登记，对担保财产进行概括性描述的应当能够合理识别担保财产，并对登记内容的真实性、完整性和合法性负责，人民银行征信中心不对登记内容进行实质审查。

　　——进一步明确了登记机构职责。依据《决定》要求，《办法》明确了人民银行征信中心具体承担服务性登记工作，不开展事前审批性登记，不对登记内容进行实质审查。

　　——完善了统一登记系统操作规范。《办法》进一步增加了当事人登记的提示性条款，优化了展期登记操作流程，从而促进当事人规范登记操作，提高登记公示效率。

　　《办法》出台后，市场主体办理动产和权利担保登记和查询业务的效率将有所提高。中国人民银行有关负责人表示，统一登记系统提供动产和权利担保登记和查询的“一站式服务”，纳入统一登记范围的担保类型，都由当事人通过统一登记系统自主在线办理登记，无需登记机构审核，即时生效。当事人只需输入担保人名称即可一键查询，实时了解担保人名下所有正在公示的动产和权利担保情况。

　　据介绍，随着《办法》正式施行，《应收账款质押登记办法》同时废止。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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