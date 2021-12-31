本报北京12月30日电 （记者严冰）记者从中国铁路北京局集团公司获悉，2019年12月30日至2021年12月30日，北京局集团公司管辖的京张高铁（含崇礼铁路、延庆线）12个车站，共发送旅客1380余万人，日均1.9万人。累计开行列车近4万对，最初图定列车每日36对，现在每日65对。

京张高铁作为中国《中长期铁路网规划》高速铁路网京兰通道的重要组成部分，向西与张家口至呼和浩特、张家口至大同两条高速铁路相连，向东与北京枢纽连通，形成内蒙古东部、山西和河北北部地区快速进京客运通道，将京津冀经济圈和晋冀蒙经济圈有效连通，让沿线地区共享人才流、技术流、资金流、信息流，促进区域传统产业转型升级，激发了沿线城市的发展潜力，带动了沿线区域旅游业快速发展。

(责编：袁勃、赵欣悦)