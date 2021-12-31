人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

京张高铁开通两年来共发送旅客1380余万人

2021年12月31日05:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京12月30日电  （记者严冰）记者从中国铁路北京局集团公司获悉，2019年12月30日至2021年12月30日，北京局集团公司管辖的京张高铁（含崇礼铁路、延庆线）12个车站，共发送旅客1380余万人，日均1.9万人。累计开行列车近4万对，最初图定列车每日36对，现在每日65对。

　　京张高铁作为中国《中长期铁路网规划》高速铁路网京兰通道的重要组成部分，向西与张家口至呼和浩特、张家口至大同两条高速铁路相连，向东与北京枢纽连通，形成内蒙古东部、山西和河北北部地区快速进京客运通道，将京津冀经济圈和晋冀蒙经济圈有效连通，让沿线地区共享人才流、技术流、资金流、信息流，促进区域传统产业转型升级，激发了沿线城市的发展潜力，带动了沿线区域旅游业快速发展。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委等部门谋划春运举措：引导错峰返乡返岗、放假开学
　　人民网北京12月30日电 （申佳平）今日，中宣部、国家发展改革委、教育部等部门联合召开2022年全国春运电视电话会议。会议提到，坚持在疫情防控常态化条件下谋划春运举措，引导错峰返乡返岗，组织错峰放假开学。…
人民银行：2022年重点做好两项直达实体经济货币政策工具转换工作
　　人民网北京12月30日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日举行小微企业金融服务和绿色金融新闻发布会，介绍支持小微企业和绿色发展相关情况。人民银行货币政策司司长孙国峰在会上表示，2022年人民银行将重点做好两项直达实体经济的货币政策工具转换工作，其中普惠小微企业贷款延期还本付息支持工具转换为普惠小微贷款支持工具，时间为2022年起到2023年6月底。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部