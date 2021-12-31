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中国石油天然气集团

国内年产油气产量当量预计达2.13亿吨

2021年12月31日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月30日电  （记者冉永平、丁怡婷）记者从中国石油天然气集团（以下简称中国石油）获悉：2021年，中国石油国内油气产量当量预计达2.13亿吨，创历史新高。

　　据悉，中国石油在实现稳油增气的同时，新增探明油气储量当量也创历史新高。2021年取得5项重大战略突破、15项重要发现，落实11个亿吨级和12个千亿立方米规模储量区，进一步夯实了中国石油稳油增气的资源“家底”，提升了保障国家能源安全的能力。

　　与此同时，中国石油将发展新能源和替代能源作为推动绿色低碳转型发展的新动能，努力构建“油气热电氢”五大能源平台，新能源新业务发展规划稳步推进：在泸州形成国内首个“万亿立方米储量、百亿立方米产量”的深层页岩气大气田；在大庆、长庆等油田陆相页岩油勘探开发取得重大进展；在中宁古城油气站建成国内首座BIPV（光伏建筑一体化）光伏发电油气合建站；在环渤海、陕甘宁、华南等7个区域部署建设19个氢提纯项目，形成高纯氢产能2.9万吨/年。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月31日 01 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)

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