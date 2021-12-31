本报北京12月30日电 （记者陆娅楠）国家统计局日前发布的数据显示，1—11月，全国规模以上工业企业利润同比增长38.0%，两年平均增长18.9%，增速继续保持较高水平。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，11月，随着保供稳价、助企纾困政策效果持续显现，上游部分原材料价格快速上涨势头初步得到遏制，下游行业成本压力有所缓解，利润结构呈现改善特征。

工业利润的行业结构有所改善。11月，部分大宗商品价格出现回落，采矿、原材料行业对利润增长的拉动作用有所减弱，而处于中下游的装备、消费品制造业对工业企业利润的贡献增加，利润占比明显上升，上下游利润分化现象有所缓解。从行业看，在41个工业大类行业中，有26个行业利润同比增长，较上月增加3个，增长面有所扩大；有22个行业利润状况较上月改善，其中中下游行业占比超过八成。

消费品制造业利润增速明显加快。11月，在消费品生产稳定恢复、价格回升等因素带动下，消费品制造业利润同比增长13.6%，较上月明显加快10.0个百分点，增速连续两个月回升，增速高于规模以上工业平均水平4.6个百分点。

装备制造业利润由降转增。11月，装备制造业利润同比增长0.8%，利润由降转增。

私营、小微企业利润继续改善。在减税降费、融资支持等一系列助企纾困政策措施作用下，私营、小微企业经营状况持续改善。

《 人民日报 》（ 2021年12月31日 01 版）

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