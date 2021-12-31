本报记者 罗珊珊

12月30日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍做好跨周期调节，高质量实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），促进外贸平稳发展有关情况。

2021年，面对国内外的复杂形势，我国外贸发展实现量稳质升的目标，为稳定经济增长作出重要贡献。外贸规模再上新台阶。预计今年我国货物进出口有望达6万亿美元，增长超20%，第一贸易大国的地位更加巩固。外贸结构呈现新特点。新兴市场和我国贸易往来更加密切，前11个月占我国出口的49.5%；出口附加值持续提升，机电产品出口占比达59%。外贸增长集聚新动能。跨境电商、市场采购均实现两位数增长，海外仓超2000个。外贸发展作出新贡献。前三季度，货物出口增量占GDP增量的比重达27.8%，创10年来同期新高。

商务部副部长任鸿斌表示，在充分看到成绩的同时，也要看到，在疫情冲击下，世界经济脆弱复苏，外需增长乏力，做好明年稳外贸工作难度前所未有。

对此，商务部会同相关部门和单位从4个方面提出了15条政策举措。一是要加强财税金融政策支持。继续加快出口退税进度，加大出口信贷支持力度，提升外贸企业汇率避险意识与能力。二是进一步鼓励跨境电商等外贸新业态发展。增设一批跨境电子商务综合试验区，促进海外仓高质量发展，调整优化跨境电商零售进口商品清单。三是缓解国际物流等外贸供应链压力。鼓励外贸企业与航运企业签订长期协议，积极保障大宗商品国内供给，提升贸易自由化便利化水平。四是支持重点产业重点企业。深化东部与中西部、东北地区合作共建国家加工贸易产业园区，对劳动密集型产品出口企业予以支持。

“要以政策稳带动外贸主体稳、市场预期稳，前瞻性做好跨周期调节，促进外贸平稳健康发展。”任鸿斌说。

2022年1月1日，RCEP将正式生效实施。当前，协定实施的国内准备已就绪，701条约束性义务均已做好履约准备。“RCEP对我国构建新发展格局具有重大意义。”任鸿斌表示，协定实施是我国对外开放新的里程碑，将成为连接国内国际双循环的纽带和桥梁，使国内国际两个市场、两种资源更紧密相连。

商务部国际经贸关系司司长余本林介绍，RCEP有利于扩大我国优势产品的出口。与RCEP成员国贸易额占我国贸易总额的1/3左右。原产地累积规则大大降低了商品享惠的门槛。这将鼓励生产商更多使用区域内的原产材料，有助于本地区形成更加紧密、更具韧性的产业链供应链。RCEP将提升我国与其他成员国的相互投资增长。服务贸易领域，各方均作出高水平开放承诺。投资领域，各方以负面清单的形式作出承诺，外商投资准入更加放宽。

为支持企业用好RCEP，持续提升企业参与国际合作和竞争的能力，推动国内产业升级，商务部将会同有关部门落实好协定服务贸易开放承诺和投资负面清单承诺，确保开放措施全部落实到位。指导地方提升营商环境，促进对外贸易和招商引资，以高质量实施协定促进地方高质量发展。

《 人民日报 》（ 2021年12月31日 03 版）

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