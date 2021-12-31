本报记者 赵展慧

中央经济工作会议要求，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持，并作出“全面实行股票发行注册制”“加强金融法治建设”等一系列部署。

如何深化资本市场改革开放，更好服务实体经济？如何防范化解资本市场重大风险？记者采访了中国证券监督管理委员会主席易会满。

努力实现资本市场“三稳三进”，为稳定宏观经济大盘积极贡献力量

记者：中央经济工作会议强调“明年经济工作要稳字当头、稳中求进”。请问证监会在促进宏观经济稳定、服务高质量发展方面有哪些举措？

易会满：中央经济工作会议提出的明年经济工作的总体要求、预期目标和政策取向，贯穿了稳字当头、稳中求进的要求。证监会将把稳增长、防风险、促改革放到更加突出的位置，科学把握“稳”与“进”的关系，全面深化改革开放，努力实现“三稳三进”，为稳定宏观经济大盘积极贡献力量。

一方面，坚持稳字当头。一是突出市场“稳”，将会同有关部门综合施策，多措并举促进市场平稳运行，坚决防止大上大下、急上急下。二是突出政策“稳”，稳慎评估资本市场重大政策措施出台的条件和时机，主动加强与市场的沟通，坚持先立后破、稳扎稳打。三是突出预期“稳”，积极强化与相关部门的政策协同和信息共享，多推出有利于稳增长、稳预期的政策措施，慎重出台有收缩效应的政策，防止个体正确、合成谬误。

另一方面，坚持稳中求进。首先，在改革上体现“进”，全面实行股票发行注册制，推动提高上市公司质量，完善多层次资本市场体系，进一步优化市场生态，促进健全市场化资源配置体制机制，进一步激发市场创新活力。第二，在开放上体现“进”，稳步推动资本市场制度型双向开放，强化境内外市场互联互通，加快境外上市备案制度改革，加强国际证券监管合作，处理好开放与安全的关系，支持企业更好利用两个市场、两种资源发展。第三，在服务实体经济高质量发展上体现“进”，继续保持IPO、再融资常态化，坚守科创板“硬科技”定位，建设好创业板，扎实办好北京证券交易所，规范发展私募股权和创投基金，引导资金加大对科技创新、制造业、中小企业等重点领域支持力度；同时，发挥好资本市场并购重组主渠道作用，发挥好商品期货市场功能，抓实抓细资本市场支持振作工业经济18条举措。

全面实行注册制条件已逐步具备，改革方案正抓紧制定

记者：目前全市场推行股票发行注册制的准备情况如何？下一步工作重点是什么？

易会满：党中央、国务院多次对注册制改革作出重要部署，这次中央经济工作会议再次提出明确要求，进一步坚定了各方对改革的信心。今年以来，证监会系统总结评估科创板、创业板试点注册制经验，及时发现并解决问题、回应市场关切，设立北交所并同步开展注册制试点。总的看，试点达到了预期目标，全面实行注册制的条件已逐步具备。目前，证监会正抓紧制定全市场注册制改革方案，扎实推进相关准备工作，确保这项重大改革平稳落地。

首先，把握注册制改革的正确方向。全市场注册制改革涉及的存量企业和投资者规模更大，利益关系更为复杂，诸多环节的政策调整非常敏感，要坚持尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段特征三原则，加快推进发行监管转型，压实交易所主体责任。特别是在优化审核注册机制、科学把握各板块定位、加强对资本的规范引导、强化注册制下廉政风险防范等重大问题上，坚持稳字当头、小心求证，把工作做得更细致一些，切实夯实注册制改革的思想、专业和廉政基础。

其次，为全面实行注册制创造有利的环境和条件。今年以来，证监会平稳推进优化发行定价、股东核查、督促中介机构归位尽责等多项制度规则改革，取得了积极成效。接下来，要继续扎实做好各项规则、业务和技术准备，强化改革的风险控制和质量控制。

第三，以注册制改革为牵引，全面深化资本市场改革开放。注册制改革不仅是发行环节的改革，也是资本市场全要素、全链条的改革。证监会将以此为契机，统筹推进提高上市公司质量、健全退市机制、多层次市场建设、中介和投资端改革、健全证券执法司法体制机制和投资者保护体系等重点改革，推进关键制度创新，探索一条中国特色现代资本市场发展道路。

推动监管关口前移，形成行业监管与证券监管的强大合力

记者：证监会将如何落实中央经济工作会议要求，支持和引导资本规范健康发展？

易会满：中央经济工作会议强调“要正确认识和把握资本的特性和行为规律”，讲清了在社会主义市场经济条件下，如何发挥资本的积极作用，有效控制资本的消极作用，为我们正确认识资本的双重属性、引导其趋利避害提供了遵循。资本和资本市场既有紧密的内在联系，也存在本质区别。今年以来，我们结合监管实践，在严把资本市场“入口”关、防止资本无序扩张方面逐步深化认识，并在推动完善相关制度机制上做了一些积极探索。

下一步，证监会将深入学习贯彻中央经济工作会议精神，一方面，促进资本作为生产要素的积极作用更好发挥，继续强化资本市场在促进科技、资本和产业循环方面的重要功能。另一方面，与相关方面共同建立健全有效控制资本消极作用的制度机制，推动监管关口前移，各负其责，为资本设置“红绿灯”，形成行业监管与证券监管的强大合力；同时，坚持对特定敏感领域融资并购活动从严监管，促进资本规范健康发展。

打好防范化解重大金融风险攻坚战持久战，努力维护资本市场平稳健康发展

记者：证监会在金融风险防控方面有哪些进一步的部署？

易会满：近年来，在党中央、国务院正确领导下，国务院金融委靠前指挥，防范化解重大金融风险攻坚战取得重要阶段性成果，资本市场风险逐步收敛、总体可控，市场结构日益改善，市场活力和韧性明显增强。证监会将继续坚持底线思维，坚持分类施策、精准拆弹，见微知著、抓早抓小。

第一，努力维护资本市场平稳健康发展。实践充分证明，市场的平稳运行是改出来的，不是守出来的。证监会将按照中央统一部署，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战持久战，加强宏观研判，持续健全风险监测、预警、处置、问责机制，完善应对工具箱，提升做好风险防控工作的主动性预见性。同时，坚持通过深化改革激发市场活力与韧性，引导和稳定市场预期，不断夯实市场的内生稳定机制。

第二，稳妥推进重点领域风险化解。坚持标本兼治，稳妥化解债券违约风险，继续配合相关方面抓好重点个案风险处置，尽可能消除外溢影响；进一步压实发行人、中介机构责任，完善市场化法治化债券违约处置机制。同时，证监会将紧盯新的风险苗头和金融乱象的新表现，对“伪私募”“伪金交所”、伪财富管理等开展专项整治。

第三，抓紧推动制度完善和监管能力提升。证监会将会同有关方面继续推动完善金融法治，包括推动制定期货和衍生品法、私募基金条例、上市公司监管条例等基础法律法规。适应金融业态综合化、平台化、集团化、线上线下一体化等新变化，加强制度建设，发挥监管合力，提升监管效能，同时着力提升监管的数字化智能化水平。

《 人民日报 》（ 2021年12月31日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)